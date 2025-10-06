Korlantas afirmó haber tomado medidas contra miles de vehículos con estribas y sirenas

Yakarta, Viva – Últimamente, los ciudadanos están ocupados hablando sobre el fenómeno «Tot Wuk Wuk» en las redes sociales. El término aparece como una sátira para el aumento de vehículos privados que instalan estribas y sirena Como vehículos oficiales. Esta campaña es viral porque se considera que representa los disturbios de la comunidad en la carretera.

Leer también: Korlantas destacando ‘vehículos matones’ y una sensación de privilegio en la carretera



Este fenómeno hace que el público sea más crítico con el uso de sirenas y luces rotadoras que no están de acuerdo con las reglas. Muchos juzgan, el mal uso del dispositivo solo agrega el caos de tráfico. A partir de esto, surgió el estímulo de que las autoridades tomaron más firmeza contra los infractores.

La Dirección de Aplicación de la Ley (Dirgakkum) del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional confirma su actitud hacia el abuso de estroboscel estroboscópico y la sirena en la carretera. Se considera el uso de estos dispositivos sin permiso oficial para interferir con el orden de tráfico.

Leer también: Korlantas Polri enfatizó que el ministro no debe usar Tot Tot Wuk Wuk, recordar las reglas de la escolta en el camino



General de Brigadier Faizal como la sede de la policía de la Policía Nacional Korlantas reveló que se han tratado miles de violaciones durante los últimos cuatro años. Según él, de 2021 a 2025 registró más de dos mil casos de violaciones.

«Entonces, nuestras notas de 2021-2025 hemos asumido unos 2.062 infractores. Así que en realidad hemos tomado medidas», dijo, citado por Viva Automotive de la Policía Nacional Korlantas, lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: El uso de sirenas y rotadores está congelado, aún así si hay esto



Las reglas sobre el uso de sirenas y rotadores se han incluido claramente en la ley número 22 de 2009 con respecto al tráfico y el transporte por carretera. Anteriormente, un acuerdo similar también estaba regulado en la ley número 14 de 1992. Con la base legal, Korlantas enfatizó que no había razón para que la comunidad violara.

Las sanciones para los usuarios que han demostrado tener violaciones comprometidas son bastante claras. «La acción es en forma de boleto. El boleto en el Artículo 287 (párrafo 4), es de 1 mes de confinamiento, una multa de Rp. 250 mil, y debe ser eliminado», dijo.

La violación del uso de estribas y sirenas no solo es realizada por el público en general. También se encontró a algunos funcionarios utilizando la instalación sin la base correcta de las reglas. Esto según Korlantas muestra que todavía hay quienes sienten que tienen privilegios en el camino.

«Mixtos, los funcionarios existen, la comunidad también existe. Debido a que sienten que podrían tener un poco de confianza. Pero les preguntamos, el camino es un lugar para empatizar, donde nos respetamos», dijo.