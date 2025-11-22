Korlantas afirma que la ratificación anual de STNK no requiere BPKB, así es como se hace

Jacarta – Cuerpo de Tráfico (Cuerpo de Tráfico) La Policía Nacional confirmó que fue ratificada matriculación de vehículos anual no requiere documentos BPKB.

El director de Registro e Identificación (Dirregident) del Cuerpo Nacional de Tráfico de la Policía (Korlantas), general de brigada Pol Wibowo, enfatizó que esta política se refiere a la Ley de Tráfico y Transporte por Carretera (LLAJ) Número 22 de 2009 y Perpol Número 7 de 2021 sobre Registro e Identificación de Vehículos de Motor.

«El BPKB es válido una vez por cada propiedad. Mientras el vehículo no haya cambiado de propietario, el BPKB sigue siendo válido y no es necesario presentarlo al aprobar el STNK anual», dijo.

Explicó que la validación anual del STNK se puede realizar mediante dos mecanismos. En primer lugar, las personas pueden validarlo manualmente acudiendo directamente a la oficina de servicio. samsat. En segundo lugar, puedes hacerlo digitalmente a través de la aplicación oficial Korlantas Polri Samsat Online SIGNAL.

«Para la validación anual de STNK, ya sea manualmente o a través de la aplicación SIGNAL, las personas no necesitan traer BPKB. Sólo necesitan traer su KTP, poder si están representados y el STNK original», dijo.

Además, según él, el servicio SIGNAL está aquí para facilitar a las personas el pago de impuestos y validar STNK cada año hasta el cuarto año sin tener que acudir a la oficina de Samsat. Sin embargo, al ingresar al 5to año, la extensión STNK deberá realizarse manualmente en la oficina de Samsat.

En esta etapa, las personas deben traer el KTP original, el poder (si está representado), STNK, BPKB y el vehículo para una inspección física.

«Se necesitan BPKB y controles físicos para garantizar la conformidad de la identidad del vehículo, incluido el número de bastidor y el número de motor, con los documentos de propiedad. Este es un paso importante para mantener la validez de los datos y evitar el uso indebido de los documentos del vehículo», dijo.

Con esta confirmación, espera que el público comprenda mejor los procedimientos de validación y ampliación de STNK y, al mismo tiempo, aproveche la conveniencia de servicios digitales como SIGNAL para acelerar el proceso de administración de vehículos de motor. (Hormiga)