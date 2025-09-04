Kopema niega aumentar el alquiler de un quiosco en Blok M RP. 15 millones por mes: ¡Estamos calumniando!

Yakarta, Viva – Cooperativa Comerciante Melawai Central Market (Kopema) negó la cría costura Niosco de comerciante en Plaza 2 Blok MSouth Yakarta, hasta RP. 15 millones por mes. Como resultado del problema drástico de los aumentos de alquiler del quiosco, los comerciantes optaron por abandonar el quiosco.

El presidente de Kopema Sutomo enfatizó que el número era solo la acumulación de atrasos de dos meses para dos puestos, y no la tarifa real del promedio por mes. Mientras que las noticias que decían la factura de RP. Se llamaron a 15 millones como información exagerada en las redes sociales.

«Si se escribió hasta Rp. 15,000,000, dos meses no habían pagado, a saber, julio y agosto, entonces los dos puestos fueron Rp. 15,000,000. TVONENEWS, Jueves 4 de agosto de 2025.

Sutomo detalló las tarifas de alquiler del quiosco a partir de enero a junio, que sigue siendo una larga tarifa de RP. 300,000 por mes por quiosco. Después de principios de julio, por el segundo inquilino (asume el alquiler del primer inquilino) para alquilar un quiosco culinario se le cobra Rp1,500,000 por quiosco por mes.

«Continúe agregando una garantía de RP1,500,000. Continúe agregando el mantenimiento de los quioscos, aunque en el pasado no hubo Rp100,000 por mes. Por lo tanto, el aumento fue de RP3,100,000, a principios de julio», dijo

Sutomo acusó a los comerciantes culinarios que fueron virales últimamente como partes que nunca habían pagado sus obligaciones, a saber, las tarifas de alquiler.

«Todos los comerciantes no han pagado. Esto es solo esta retórica. Todavía bolas salvajes. Por lo tanto, estamos calumniadas. Nuestras tiendas están dañadas por empresarios culinarios y empresarios culinarios durante dos meses sin pagar un poco. Electricidad, facturas de alquiler, alquiler mensual a MRT, no hay medias medias. Por lo tanto, no pagan un poco y la calma», dijo.

Anteriormente, Mi Chang Trader, Andre Mandor, reveló que desde agosto pasado su electricidad se extinguió debido a problemas de pago poco claros entre cooperativas y MRT. De hecho, los comerciantes afirmaron pagar rutinariamente el alquiler de quioscos a Kopema de enero a mayo.

«Las luces mueren, tenemos congeladores, exhibiciones, materiales. Miedo a todos los rancios. Resulta que las facturas del MRT nunca han sido pagadas por una cooperativa desde el primer mes», dijo Andre.

Esta situación hizo que unos 20 comerciantes fueran obligados a irse simultáneamente del distrito de Blok M. Afirmaron estar atrapados en una situación de doble pago: no se pagó el dinero de alquiler a la cooperativa, mientras que el MRT continuó recibiendo pagos para activar la electricidad.