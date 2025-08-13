Kopassus ahora tiene 6 grupos, esta es una lista de 1 estrella general que dirige y la ubicación de la sede

Yakarta, Viva – Para fortalecer la defensa y la seguridad de la República Unitaria de Indonesia (NKRI), el Ejército Nacional Indonesio (TNI) tome medidas estratégicas validando la organización en la unidad de élite del comando de fuerzas especiales (Kopassus).

Este gran cambio incluye un aumento en el estado del liderazgo. Si anteriormente Kopassus fue dirigido por un Comandante General (Danjen) con el rango de un oficial de alto rango de dos estras, ahora el puesto será reemplazado por el comandante de Kopassus (Kagopassus) Rango General de tres estrellas. Además, el cargo de comandante del grupo Kopassus que anteriormente fue ocupado por oficiales con el rango de coronel ahora ha subido al general de brigada (general de brigada) del TNI.

No solo una cuestión de rango, el número de grupos Kopassus también aumentó significativamente de tres a seis. Se espera que esta adición pueda expandir el alcance y fortalecer la capacidad de las operaciones de Kopassus en varias regiones estratégicas de Indonesia.



PRABOWO está inaugurado el rango de comandante en jefe del teniente general de Kopassus Djon Afriandi

Este paso de validación se describió oficialmente en el decreto del número de comandante TNI KEP/1033/VIII/2025 firmado el 6 de agosto de 2025. La procesión de inauguración fue planeado directamente por el comandante de TNI, el general Agus Subiyanto, en la ceremonia de la Fuerza Operativa y la Fuerza Honorario Militar en la Fuerza Aérea Suparlana, la Fuerza Aérea Suparlana, Pusdiklatpassus Kopassus, Batujar, Bandung, West Java, el domingo 10 de agosto de 2025.

Lista de nuevos comandantes del grupo Kopassus

Junto con la validación de la organización, seis oficiales que anteriormente tenían el rango de Coronel ahora estaban surgiendo oficialmente para convertirse en general de brigada TNI y se desempeñaban como comandante del grupo. La siguiente es una lista completa:

General de Brigadier Raden Nashrul Fathurrohman – Anteriormente Danrindam III/Siliwangi, ahora Dangurup 1 Kopassus. General de Brigadier Edwin Apria Candra – Anteriormente Koorsmin Kasum tni, ahora Dangurup 2 Kopassus. General de brigada Bram Pramudia – Anteriormente, Paban v/Pam Tni Syintel, ahora Dangurup 3 Kopassus. General de Brigadier Suharma Zunam – Anteriormente Paban III/Binteman Spersad, ahora Dangurup 4 Kopassus. Chrijen tin josephate sup – Anteriormente Paban v/Kermalarat Asean Slatad, ahora Dangurup 5 Kopassus. General de Brigadier Richard Arnold Y. Sangari – Anteriormente Asintel Kasdam XVII/Cendrawasih, ahora DanGrup 6 Kopassus.

Distribución de seis grupos Kopassus

Los seis grupos de Kopassus se colocarán en varias regiones estratégicas en Indonesia para fortalecer la defensa nacional, incluso en la nueva ciudad capital (IKN). La siguiente es la ubicación de la sede de cada grupo:

Grupo 1: Banten

Grupo 2: solo

Grupo 3: Dumai

Grupo 4: Penajam

Grupo 5: Kendari

Grupo 6: Timika

La sede principal (Mako Kopassus) permanece en Yakarta. Además, el Centro de Educación y Entrenamiento de las Fuerzas Especiales (Pusdiklatpassus) continuará ubicándose en Batujarar, Bandung, mientras que la Unidad 81 Anti Terror (SAT 81 AT) y la Unidad de Sandha Kopassus también permanecen en Yakarta.

Se espera que la adición del número de grupos y promociones del liderazgo pueda aumentar el poder de combate y la movilidad de Kopassus para lidiar con las amenazas de seguridad, tanto dentro como fuera del país. Con la propagación de tropas en puntos estratégicos, el TNI es optimista de que Kopassus estará cada vez más listo para llevar a cabo sus deberes como la primera línea de la República de Indonesia.