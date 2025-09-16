Koni puede estar lleno de apoyo total en el entrenamiento deportivo del Ministerio del Interior.

VIVA – Abuelo atleta El logro no solo puede ser acusado a una parte. Gobierno, organización deporteEl sector privado, los medios de comunicación, para que las personas tengan un papel importante en el apoyo al nacimiento de los campeones. El proceso de entrenamiento comienza desde las bases hasta el nivel de élite.

Por lo tanto, el Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) Ri enfatizó la importancia del papel de los gobiernos locales en el apoyo a los deportes de fomento en el país. Esto fue transmitido por el implementador diario (PLH) del Director General de Desarrollo Finanzas Regional del Ministerio del Interior, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, en Rakernas Caballos 2025.

«El deporte es una de las cosas importantes que el gobierno local es apoyar el apoyo. Si puede, el presupuesto para Koni es como años anteriores», dijo Maurits.

Explicaron Maurits, los fondos de subvenciones deportivas en todas las regiones deben presentarse y colocarse en la APBD. Los fondos se incluyen en la categoría de gastos de subvenciones, y el Ministerio de Asuntos Interiores tiene la autoridad de proporcionar recomendaciones relacionadas con la asignación de presupuesto.

«Hacemos esto como material en el contexto de fortalecimiento, socialización y asistencia a los gobiernos locales. El objetivo es claro, apoyar a los programas Koni en las regiones, especialmente empoderando y desarrollar deportes para la comunidad», dijo.

Pone Así que enfoque

Maurits enfatizaron que las necesidades de la región serán aún mayores como los deportes multiplicados en Indonesia. Koni Pusat ha programado 2025 libras de artes marciales, 2026 libras de playa, interiores 2026 libras, hasta 2027 libras adolescentes.

Evento como Pon se considera crucial para mejorar la experiencia de los atletas competidores, fortalecer la mentalidad de los campeones, así como un medio para evaluar el rendimiento. Más que eso, también se cree que los eventos deportivos pueden alentar el turismo deportivo y mover la industria deportiva que tienen un impacto en el crecimiento económico regional.

«Entendemos muy bien que la implementación de PON puede apoyar el crecimiento económico en las regiones, aumentar la inversión y darnos cuenta del bienestar de la comunidad», dijo Maurits.

Preparación destacada para PON XXII NTT-NTB

El Ministerio del Interior también presta atención a Pon XXII/2028 en NTT-NTB. Según Maurits, la preparación no debe retrasarse, especialmente en términos de presupuesto e infraestructura.

«Alentamos la preparación para pagar en cuotas desde 2026. No dejes que sea como el PON anterior, no hay presupuesto. Por lo tanto, NTT y NTB deben prepararse inmediatamente temprano», dijo.

Con el pleno apoyo del gobierno local, el Ministerio del Interior espera que el entrenamiento deportivo indonesio pueda ser de mayor calidad, produciendo atletas duros, mientras se da cuenta del presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto, en el desarrollo de la nación a través de logros deportivos.