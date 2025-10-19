KONI Klungkung prepara un programa de fortalecimiento físico para atletas y colabora con TNI

Jacarta – Comité Nacional de Deportes de Indonesia (CABALLOS) Regencia Klungkung preparar un programa de fortalecimiento físico para los estudiantes atleta de cara al Campamento de Entrenamiento (TC) a largo plazo hacia 2027. Uno de los pasos estratégicos que se tomarán es colaborar con el Ejército Nacional de Indonesia (TNI) para el entrenamiento físico y el desarrollo mental.

Lea también: El Campeonato Nacional de Aeromodelismo 2025 en Blora mueve la industria del deporte, la facturación monetaria alcanza los 2.000 millones de IDR



El presidente de KONI Klungkung, Anak Agung Gde Anom, dijo que la colaboración con el TNI sería un esfuerzo importante para mejorar la disciplina, la resistencia y el espíritu de nacionalismo de los atletas.

«Estamos planificando el TC en 2027 para prepararnos para Porprov. El entrenamiento físico se realizará en colaboración con el TNI, especialmente en la zona de Klungkung, para que los atletas sean más disciplinados y duros», dijo.

Lea también: La diva se convierte en atleta, Krisdayanti gana la plata en el Campeonato Mundial de Wushu 2025



Gde Anom explicó que este programa también forma parte de los preparativos de eventos deportivos a nivel provincial y nacional. «Nuestro objetivo actual es Porprov. El atleta que gane el primer lugar será llamado por el KONI provincial para representar a Bali a nivel nacional», añadió.

Aparte de eso, KONI Klungkung está empezando a mapear deportes que tienen potencial para alcanzar el nivel internacional. «Por ahora, el kárate está listo para los Juegos de la ASEAN, mientras que el parapente aún está en la etapa de preparación», dijo.

Lea también: La selección de pádel de Indonesia hace historia clasificándose para los cuartos de final de la FIP Asia Cup 2025



El entrenador de muay thai, Komang Suprapta, acogió con satisfacción el plan de colaboración. Según él, el entrenamiento con el TNI tendrá un impacto positivo en la mejora física y mental de los deportistas.

«Entrenar con el TNI no sólo nos fortalece físicamente, sino que también forma nuestra mentalidad y espíritu de nacionalismo. Los atletas se vuelven más entusiastas y no se dan por vencidos fácilmente», afirmó Komang.

Este programa de fortalecimiento físico está en línea con el objetivo a largo plazo de KONI Klungkung de formar un equipo central y un equipo paralelo que se someterá a campos de entrenamiento a partir de enero de 2026. Está previsto que el entrenamiento con el TNI sea parte de la rutina de TC para que los atletas tengan una mayor resistencia y una mentalidad de lucha.

Komang agregó que este tipo de modelo de entrenamiento se implementó en los SEA Games en Batujajar, Java Occidental, y se demostró que mejora el rendimiento de los atletas. Por lo tanto, Klungkung comenzará a implementar un sistema de formación similar por etapas.

Se espera que el programa de fortalecimiento físico con el TNI pueda fortalecer los logros de los atletas de Klungkung, así como apoyar los logros de Bali en varios eventos deportivos nacionales e internacionales próximos.