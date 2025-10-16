KONI confirma que KSMI e Indonesia aspiran a albergar la minicopa mundial de fútbol de 2026

Jacarta – Comité de Mini Fútbol de Indonesia (ksmi) fue confirmado oficialmente como miembro del Comité Nacional de Deportes de Indonesia (CABALLOS) Centro para el período de devoción 2025-2029.

La dirección de KSMI encabezada por Yan Mulia Abidin fue nombrada directamente por el Presidente General Centro KONIel teniente general del TNI (retirado) Marciano Norman, y estuvo presente el presidente de la Federación Internacional de Mini Fútbol (FMI), Mohammad Hesham M. Aldousari.

Aunque se fundó recién el 19 de febrero de 2025 y fue aceptado como miembro de KONI en la Reunión Nacional de Trabajo el 6 de septiembre de 2025, KSMI formó inmediatamente 32 administradores provinciales (Pengprov) y lanzó la Liga Nusantara como un foro de competencia nacional.

El presidente general de KONI, Marciano Norman, agradeció este rápido avance.

«Expreso mi mayor respeto al Presidente General de KSMI y su personal que en poco tiempo han logrado grandes avances», dijo Norman después de la inauguración de KSMI como miembro de KONI en Senayan, Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Marciano también elogió la valentía de KSMI al proponer a Indonesia como candidata para albergar la Mini Copa Mundial de Fútbol de 2026.

«Este es un paso valiente y muestra un gran entusiasmo por la construcción del deporte», añadió.

En la misma ocasión, el Presidente del FMI, Mohammad Hesham M. Aldousari, expresó su pleno apoyo a Indonesia. Manifestó su disposición a ayudar a KSMI en diversos aspectos del desarrollo, desde la formación de entrenadores y árbitros hasta las competiciones internacionales.

«Creemos que Indonesia es capaz de acoger el Mini Mundial de Fútbol de 2026. Este sueño puede hacerse realidad», subrayó Aldousari.

Dijo que Indonesia ahora compite con Brasil y Qatar en el proceso de candidatura para albergar la Copa Mundial de Mini Fútbol de 2026.

Mientras tanto, el presidente general de KSMI, Yan Mulia Abidin, enfatizó que el principal objetivo del liderazgo para 2025-2029 es fortalecer el desarrollo de los atletas y el sistema de competencia nacional.

«Fortaleceremos el desarrollo y la competencia nacional. La Liga Nusantara se celebrará nuevamente en Surabaya, compitiendo por la Copa del Presidente General Central KONI», dijo.

Aparte de eso, KSMI ha preparado un sistema de entrenamiento escalonado para que cada atleta tenga un camino de desarrollo desde el nivel regional hasta el nacional.

Como parte del fortalecimiento institucional, KSMI lanzó dos nuevas entidades comerciales: PT Yudha Adhidaya Nusantara y PT Mini Indonesian Football Operador. Estas dos entidades comerciales desempeñarán un papel importante en el apoyo a las operaciones de la liga y el desarrollo de la industria del minifútbol en Indonesia.