KOMUT PERTAMINA MOCHAMAD IRIAWAN COMPRUEBE EL TERMINAL DE REWULU BBM EN VACACIONES, Asegure la preparación operativa

VIVA – A mediados de la atmósfera de vacaciones de fin de semana, domingo (8/31/2025), Comisionado de PT PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan hizo una visita repentina a la terminal Bbm Rewulu, Kulon Progo, Yogyakarta.

La visita al terminal BBM regional de Java Central es una forma de compromiso de gestión para garantizar las operaciones energía National se ejecuta de manera óptima incluso en vacaciones, así como a evaluar las condiciones reales de la terminal de BBM de Rewulu.

En esa ocasión, también dio su mayor aprecio a todos los oficiales de Pertamina que continuaron trabajando llenos de dedicación para mantener la seguridad energética nacional incluso en las vacaciones.

«Hoy realmente me hace feliz con los oficiales de Pertamina en la terminal de Rewulu BBM, debido al extraordinario alerta a pesar de que en las vacaciones, donde los colegas todavía están enfocados en la energía que necesita el pueblo indonesio», dijo Mochamad Iriawan.

En su revisión, destacó cómo se organizó el terminal Rewulu BBM de manera muy clara, limpia y bien mantenida, al tiempo que garantizó la implementación de aspectos HSSE en actividades operativas en la terminal BBM.

«Este terminal de Rewulu veo extraordinario. El entorno de trabajo es ordenado, limpio y, lo más importante, es la aplicación del protocolo HSSE (salud, seguridad, seguridad y medio ambiente) que los oficiales llevan a cabo muy bien y correctamente. Esto demuestra que la cultura de trabajo es segura, segura y responsable de ser parte de la vida diaria en la pertamina», dijo Mochamad Iriawan.

Esta visita también es una motivación para que todas las personas de pertamina en varias unidades operativas continúen realizando tareas consistentemente con disciplina, mantengan los estándares HSSE y garanticen la confiabilidad del suministro de energía para la comunidad, sin conocer el tiempo o las vacaciones.

Además, Mochamad Iriawan también dijo que la seguridad no se trata solo de PPE y certificados, sino también un compromiso y un modelo a seguir de todos los oficiales de pertamina en el entorno laboral.

Didampingi Komisaris Condro Kirono, GM ejecutivo Jawa Jawa Bagian Tengah Aribawa, Yock Yorlando Sebagai Gerente Senior Operación y mantenimiento Jawa Bagian Tengah, Gerente de Combustible Rewulu Wisnu Eka Baskhara, Mochamad Iriawan Bonerkeliling Terminal Seluas 18,9 Ha Yang Dipadati 22 Tanki Taithi Gengan 91.91. Dengan Thruput Sekitar 5.199 KL/HARI.

Mochamad Iriawan visitó todos los puntos en la terminal de Rewulu BBM, sin excepción, incluso él ingresó al área de control de la sala de control, viendo de primera mano las condiciones actuales de los tanques pertalitas, Pertamax, Solar, Pertamina Dex, fama, hasta que Avtur estuviera llenando un automóvil tanque que estaba listo para distribuir el combustible a las estaciones de gas.