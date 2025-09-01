Kompolnas se aseguró de que se examinaran a 7 personas relacionadas con la muerte de la muerte de Kurniawan Brimob Miembro

Yakarta, Viva – Comisión de la Policía Nacional (Kompolnas) Asegúrese de que siete hombres examinaran en el caso de la muerte de un taxista de motocicleta en línea, Affan kurniawanrealmente un miembro Brote.

Leer también: El comandante adjunto del TNI abrió sus votos sobre los supuestos miembros de Bais fue arrestado durante la manifestación



Esta certeza se transmitió después de que Kompolnas llevó a cabo en profundidad de la verificación de la identidad del personal involucrado.

El Comisionado Kompolnas Choirul Anam explicó que su partido realizó una verificación directa de los datos y la identidad de las siete personas.

Leer también: Lagger de una gran ética después de Lindas Affan Kurniawan, Kompol Cosmas y Bripka Rokhmat esta semana



«Hemos hecho verificación, profundizando. Al principio nos dieron una lista, luego revisamos la lista, luego revisamos a la gente. Pero debido a que se rumoreaba en las redes sociales que había una que no lo estaba, revisamos nuevamente», dijo Anam, lunes 1 de septiembre de 2025.



Comisionado de Kompolnas, Corirul Anam

Leer también: El jefe de agarre, Anthony Tan, voló directamente de Singapur a Makassar



Según Anam, el proceso de verificación se llevó a cabo verificando la tarjeta de identidad del miembro (KTA), que coincide con la cara, escucha una breve declaración sobre cada papel en un vehículo táctico cuando ocurrió el incidente.

«Ayer, la forma de verificarlo, vimos la tarjeta de miembro (KTA) directamente, coincidiendo con su rostro, continuó cavando una historia corta sobre su papel en el automóvil Rantis. Según tales métodos, sí, Kta, cara, historia sobre autos rantis, posiciones y eventos, siempre y cuando vemos que siete personas son realmente miembros de BrimoB», explicó.

También expresó su agradecimiento al público que proporcionó activamente aportes e información relacionadas con este evento.

«Sí, le agradecemos también por la participación pública para proporcionar información e información para este proceso. Por lo tanto, seguimos las redes sociales mediante la verificación en profundidad», agregó Anam.

Anteriormente, las acusaciones se distribuyeron en las redes sociales que decían que los siete hombres examinados no eran miembros de Brimob. Sin embargo, Kompolnas enfatizó que el problema no era cierto después de la verificación directa.

TVONENEWS/RIKA PANGESTI