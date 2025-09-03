Kompol Cosmas fue despedido por Ojol’s asesinado por Rantis Brimob, todavía pensando en ello

Yakarta, Viva – Comandante del Batallón (Danyon) Regimiento 4 Korbrimob, Kompol Cosmas Kaju Gae, todavía pensando o no en las sanciones éticas de PTDH (despido no con respeto) por la Comisión Nacional del Código de Policía de Ética (KKEP).

«El jefe de la audiencia, Su Majestad, con esta decisión, lo pensaré primero, y coordinaré y hablaré con una familia extendida. Saludos mi respeto, gracias», dijo, el miércoles 3 de septiembre de 2025.



Apariencia de 7 brimobs en autos rantis que son largos ojol

Kompol Cosmas está en un vehículo táctico (Rantis) Brote quien atropelló un taxista de motocicleta en línea (ojol) Affan kurniawan Cuando la manifestación condujo al caos a fines de agosto de 2025. Se sentó sentado en el asiento delantero al lado del conductor, Bripka Rohmat.

Se sabe que el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado después de que Tail fuera golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Polda Metro Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.

Patsus tiene como objetivo explorar el caso intensivo de la muerte de Affan. Entonces se decidirá relacionado con el castigo ético por sus violaciones.

«Si bien esta sustancia aún está bajo examen y aclaración. Aclaración, solicitaremos información no solo sospecha sino también de testigos oculares», dijo.