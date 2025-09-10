Kompol Cosmas fue despedido, Bripka Rohmat Demosi 7 años, ambos apelan oficialmente

Yakarta, Viva – Dos miembros de la Brigada Mobile de la Policía Metropolitana de Yakarta, Kompol Cosmas Kaju Gae y Bripka Rohmatpresentó oficialmente una apelación sanciones éticas relacionado con el caso de la muerte de un taxista de motocicleta en línea, Affan kurniawan.

«Con respecto a la decisión de la sesión de KKEP que se celebró la semana pasada, ambos apelaron», dijo el jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, General de Brigada Trunoyudo Wisnu Andiko, miércoles 10 de septiembre de 2025.



Bripka Rohmat, un conductor del conductor de Rantis Pelindas Ojol

Anteriormente, Kompol Cosmas fue sentenciado a severas sanciones en forma de despido con respeto (PTDH), mientras que Bripka Rohmat fue sometida a siete años. Ambos fueron declarados violando el código de ética en el trágico evento durante la seguridad de la manifestación en Yakarta, el 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Se sabe que el conductor ojol Llamado Affan Kurniawan, murió después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Polda Metro Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.