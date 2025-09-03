Kompol Cosmas al conductor Rantis Death Bripka Rohmat es oficialmente juzgado hoy

Yakarta, Viva – Profir Polri Oficialmente realizó un juicio ética Contra el comandante del Batallón (Danyon) Regimiento 4 Korbrimob, Kompol Cosmas Kaju Gae, después del caso de la muerte de un taxista de motocicleta en línea (Ojol) Affan kurniawan que fue atropellado por vehículos tácticos (Rantis) Brote.

La sesión del Código de Ética de la Policía Nacional (KKEP) se llevó a cabo el miércoles 3 de septiembre de 2025. El jefe de la Oficina de la División de Profirios de la Policía WABProf, el general de brigada, Agus Wijayanto, enfatizó, Cosmas fue acusado de la categoría de violaciones graves.

«El juicio se realizó para la categoría de peso el miércoles 3 de septiembre de 2025 para los presuntos infractores de Kompol K», dijo.

Brigadier General Police Agus Wijayanto

No solo Cosmas, Rantis Driver, Bripka Rohmat, también enfrentará pruebas de ética mañana. Se confirmó que Rohmat, que sirvió en la Brigada Móvil de la Policía de Metro Jaya, estaba en la categoría de violaciones graves.

Mientras tanto, otros cinco miembros de Brimob que también fueron arrastrados por este caso seguirán el juicio de ética. Solo fueron acusados ​​de violaciones moderadas. Sus nombres incluyen Aipda M Rohyani, Brigadier Danang, Brigadier Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

«Mientras que la categoría media más tarde después del miércoles y jueves y el proceso se está ejecutando», dijo Agus.

Se sabe que el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado después de que Tail fuera golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Polda Metro Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.

Patsus tiene como objetivo explorar el caso intensivo de la muerte de Affan. Entonces se decidirá relacionado con el castigo ético por sus violaciones.

«Si bien esta sustancia aún está bajo examen y aclaración. Aclaración, solicitaremos información no solo sospecha sino también de testigos oculares», dijo.