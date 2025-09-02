Komnas Ham reveló datos de 10 víctimas murieron durante la manifestación

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas jamón) Anis Hidayah dijo que había 10 civiles morir el mundo debido a la acción del caos en las olas manifestación hace un tiempo. Esto se conoce en base a datos de Komnas Ham.

Leer también: El padre del estudiante que murió durante la manifestación en el DPR me dijo que su hijo quería ser un TNI



«Hasta ahora, al menos 10 víctimas han muerto, algunas de las cuales son sospechosas de experimentar violencia y tortura por parte de las autoridades. Pero todavía estamos investigando y otras causas», dijo Anis en una conferencia de prensa en la Oficina de la Comisión de Derechos Humanos de Yakarta, el martes 2 de septiembre de 2025.



Los oficiales limpiaron el daño después de la manifestación en la Policía Metropolitana de Yakarta.

Leer también: Los estudiantes de la escuela vocacional en Tangerang murieron después de participar en la manifestación en el DPR



Anis explicó que su partido recibió un informe relacionado con arrestos arbitrarios por parte de las autoridades con una gran cantidad.

«Se están consolidando muchos números en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (número), también aquellos que sufren de lesiones son bastante grandes en varias regiones de la Indonesia», dijo.

Leer también: Celine Evangelista salió en secreto a las calles, haz esto a los manifestantes



Anis también informó que los datos de Komnas Ham también notaron el daño a las instalaciones públicas en varios lugares, saqueando casas privadas y el arresto de activistas que se le ocurrieron al director ejecutivo de Lokataru Delpedro Marhaen.

«Este desarrollo, por supuesto, se preocupa en el contexto que luego puede causar violaciones de los derechos humanos», dijo.



La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

La siguiente es la identidad de 10 víctimas muertas que son monitoreadas por Komnas Ham de varias regiones:

1. Affan Kurniawan (Yakarta)

2. Andika Lutfi Falah (Yakarta)

3. Rheza Sendy Pratama (Jogja)

4. Sumari (Sol)

5. Saiful Akbar (Makassar)

6. Muhammad Akbar Basri (Makassar)

7. Sarina Wati (Makassar)

8. Rusdamdiansyah (Makassar)

9. IKO Juliant Junior (Semarang)

10. Septine (ofrenda)