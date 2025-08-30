Komnas Ham confirma la guardia del caso de Affan Dead que fue atropellado por el auto de la brigada móvil

Yakarta, Viva – La Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas Ham) RI monitorea el manejo legal del caso de conductor de taxi en la motocicleta en línea (ojol) Affan kurniawan quien murió por ser aplastado por los vehículos tácticos de Brimob (Rantis) en la manifestación en el centro de Yakarta.

Comisionado de Komnas Ham Ri, Atnike Nova Sigiro Revelado, Atnike le pidió a la policía que manejara la situación profesionalmente y medible, priorizando la seguridad de la vida de los civiles.

«Komnas Ham ha llevado a cabo monitoreo de campo e inmediatamente presenta recomendaciones a las partes relacionadas», dijo Atnike en Banda Aceh, cita el sábado 30 de agosto de 2025.

Anteriormente, Rantis Brimob se estrelló y corrió sobre el conductor de Ojol de una chaqueta verde hasta la muerte cuando la policía intentó disolver la misa de manifestación en Jalan Penjarnihan I, Bendungan Hilir, Central Yakarta, jueves (28/28/2025) Noche.

«El proceso legal debe llevarse a cabo humanamente y medible, al tiempo que respeta el principio de los derechos humanos», dijo.



Las masas quemaron dos autobuses policiales en la sede de Gegana Foto : Antara / Fiananda Sjofjan Rassat

Con respecto a las víctimas y las personas afectadas por la manifestación, el gobierno también debe proporcionar asistencia y recuperación. Además, también apeló al público para no ser provocado para llevar a cabo acciones anarquistas que pudieran dañar a todas las partes, especialmente a sí mismas.

«Construyamos un espacio propicio para que el espacio para la libertad, la aspiración de la libertad de expresión en la democracia indonesia pueda ser tratado con respeto legal y protección contra los derechos humanos», dijo.

Atnike agregó, actualmente Komnas Ham todavía está monitoreando, incluida la información a través de varios medios. Además, coordinando con ministerios/instituciones relevantes, especialmente la policía.



Chaqueta gojek de affan kurniawan Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

Para tener en cuenta, el jefe del inspector general de la División de Propam de la Policía, Abdul Karim, declaró que su partido estaba examinando a siete miembros de la policía regional de Metro Jaya Satbrimob relacionado con el incidente que hizo que el OJOL muriera.

Los siete miembros siendo examinados fueron Kompol C, Aipda M, Bripka R, Brigadier B, Bripda M, Baraka Y y Baraka J. (Ant)