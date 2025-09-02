Komnas Ham asegura que haya violaciones de derechos humanos en el caso de Rantis Lindas Driver Ojol

Yakarta, Viva – Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas jamón) reveló que hubo violaciones de derechos humanos en casos de vehículos tácticos (Rantis) Brote quien se estrelló contra un taxista de motocicleta en línea (ojol) el jueves 28 de agosto.

«Lo que es seguro es que hay violaciones de derechos humanos», dijo el comisionado para el monitoreo e investigación de Komnas Ham Saurlin P. Siagian en el edificio de la División ProPam PolriYakarta, martes.

Con respecto a los detalles de las violaciones de los derechos humanos, Saurlin no pudo revelarlo porque todavía estaba en proceso de examen en profundidad.

«Más tarde demostraremos cómo son las violaciones de los derechos humanos», dijo.



Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

En cuanto a hoy, se celebró un caso del caso Rantis Cittan Ojol. Komnas Ham se convirtió en una de las partes externas presentes.

Saurlin dijo que en el caso se concluyó que había violaciones éticas y presuntos actos penales.

Más tarde, el manejo de presuntos actos penales se entregará a la policía de investigación penal para su investigación.

También se aseguró de que Komnas Ham continuaría supervisando el proceso de manejo de este caso, tanto en términos de ética como criminal.

«Continuaremos supervisando este proceso más tarde para que se ejecute en una investigación en la Policía de Investigación Criminal», dijo Saurlin.

En la actualidad, continuó, Komnas Ham está revisando el rantis utilizado en el incidente y reuniendo hechos completos y todas las grabaciones de CCTV para descubrir la composición de los eventos.

«Hay varios CCTV que hemos recopilado y analizaremos todos los CCTV. Al mismo tiempo, la policía de investigación penal, creo que también hará lo mismo», dijo.

Se sabe que el personal de Brimob sospechoso de estar involucrado en este caso son Kompol K, Bripka R, Aipda R, Brigadier D, Bripda M, Bharaka J y Bharaka Y.

La División Polri Propam estipula que Kompol K y Bripka R violaron una categoría severa, mientras que el otro personal de otros cinco personas se determinó que violaron la categoría media.

El personal también ha sido declarado violando el Código de Ética de la Policía. Actualmente se colocan en una colocación especial (PATSUS) a partir del 29 de agosto del 29 de agosto al 17 de septiembre de 2025.

El incidente de Rantis Brimob se estrelló contra un conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan ocurrió el jueves (8/28) Noche, después de que la policía revelara varios elementos de la comunidad que celebraron una manifestación en el complejo del Parlamento, Yakarta.

Como resultado, el caos se produce a varias regiones alrededor del complejo parlamentario, que van desde Palmerah, Senayan, hasta Pejponganan. El incidente de Rantis se estrelló contra el conductor de OJOL supuestamente ocurrió en la región de Pejonpongan. (Hormiga)