Komjen Wiyagus- Imam Widodo fue transferido por el jefe de la policía nacional de Kabaintelkam y DankorBrimob, ¿el efecto del caos en el país?

Yakarta, Viva – Posición Kabaintelkam La policía nacional fue reemplazada por la policía general de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo. La policía Komsiaris General Akhmad Wiyagus, que acababa de ser nombrada Kabaintelkam, a principios de agosto de 2025, fue reemplazado por la inspectora general de la policía Yuda Gustawan.

Esta mutación de posición se encuentra en st/2134/ix/kep./2025 con fecha del 19 de septiembre de 2025 y st/2192/ix/kep./2025 con fecha del 24 de septiembre de 2025. División de la Oficina de Información Pública de las Relaciones Públicas, General de Brigadier Trunoyudo Wisnu Andiko dijo rotación es normal en el contexto de la actualización de la organización.

«La mutación y la rotación de esta posición son dinámicas en el cuerpo de la Policía Nacional. Esto es parte del proceso de desarrollo profesional y el fortalecimiento de la organización para responder a los desafíos de las tareas contemporáneas y en el futuro que continúa desarrollando para proporcionar protección y servicios y realizar kamtibmas», dijo Trunoyudo, viernes 26 de septiembre, 2025.

Karopenmas Polri División de Relaciones Públicas General General Trunoyudo Wisnu Andiko

Luego, el general de brigada Nanang Rudi Supriatna recibió una promoción de la posición como Wakabaintelkam Polri. DankorBrimob Polri Komjen Imam Widodo también fue reemplazado por el Inspector General Ramdani Hidayat, quien anteriormente se desempeñó como WadankorBrimob.

Luego, el puesto de Wadankorbrimob dejado por el Inspector General de Policía Ramdani fue lleno del general Brigadier Reza Arief Dewanto. Incluso el cambio se realizó en las unidades de Gegana y Brimob Intel. El comisionado de policía Mulyadi fue nombrado Danpasgegana, Kombes Pol Mokhamad Alfian Hidayat se convirtió en Dansatintel Brimob, y Kombes Pol Ronny Suseno se convirtió en Dansatjibom Pasgegana.

En cuanto a esta rotación, tuvo lugar poco después manifestación fines Ricuh Lo que sucedió en el país a fines de agosto pasado. En la manifestación, el caos que ocurrió en Yakarta e incluso a los miembros de la Brigada Móvil de la Policía de Metro Jaya para atropellar el taxista de motocicletas en línea llamado Affan Kurniawan hasta la muerte.

Hay siete miembros que se encuentran en el vehículo táctico del Brimob Affan. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

Para dos miembros de la brigada móvil de la Policía Metropolitana de Yakarta, Kompol Cosmas Kaju Gae y Bripka Rohmat, presentaron oficialmente una apelación sobre las sanciones éticas relacionadas con el caso de la muerte de un taxista de motocicleta en línea, Affan Kurniawan.

Kompol Cosmas fue sentenciado a severas sanciones en forma de despido con respeto (PTDH), mientras que Bripka Rohmat fue sometida a sanciones de degradación durante siete años. Ambos fueron declarados violando el código de ética en el trágico evento durante la seguridad de la manifestación en Yakarta, el 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.