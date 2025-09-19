Komdigi reveló el propósito de aplicar el discurso de una persona en una cuenta de redes sociales

Yakarta, Viva – Secretario General del Ministerio de Comunicación y Digital (Kivigentemente) Ismail considera que las reglas propuestas de una persona solo tienen una cuenta redes sociales (redes sociales) Como un esfuerzo por crear un espacio digital seguro, saludable y productivo.

«Esta (la propuesta de una persona en una cuenta de redes sociales) no es un esfuerzo por limitar la libertad de la comunidad para expresar, dar opiniones, etc., sino cómo hacer que este espacio digital sea saludable, productivo y seguro», dijo Ismail en el Ministerio de Oficina de la Comunidad y Seguridad, Central Yakarta, viernes.

ISmail tasa, en espacios digitales propensos al abuso de la identidad, porque el espacio digital difuminó la identidad digital de uno, el estímulo surge para tomar medidas para violar la ley utilizando la identidad falsa.

«Cuando hay condiciones como esta, es fácil de surgir (aliento) que probablemente no tenía la intención de ser malvado, entonces me sentí tentado (haciendo mal) porque pensé que» otras personas no saben que este soy yo «. Luego pone contenido o haciendo algo y así que viola la ley», explicó.

Por lo tanto, se necesitan esfuerzos para garantizar que el uso del espacio digital se realice de manera responsable. Por ejemplo, aplicar el uso de la autenticación de identidad digital del usuario, por ejemplo, a través de la verificación de huellas digitales, la cara, etc.

«Esto es correcto herramientas–herramientas que se puede usar para hacer cuando las personas ingresan al espacio digital son responsables. La filosofía es más o menos así «, dijo Ismail.

Sin embargo, enfatizó que la propuesta de las reglas de una persona solo podría tener una cuenta de redes sociales todavía se limita al discurso que se está discutiendo interno.

Anteriormente, el Viceministro de Comunicación y Digital (Kemkomdigi) Nazar Patria enfatizó que el gobierno no cuestionaba el número de cuentas de redes sociales propiedad de una persona, siempre que todo se verificara a través de una sola identificación o identificación digital.

«Si, por ejemplo, se puede aplicar la identificación única y la identificación digital, en realidad no hay ningún problema, quiere tener una cuenta de redes sociales una o dos o tres, siempre que se pueda hacer la autenticación y la verificación», dijo Nezar.

La declaración fue hecha por Nazar en respuesta al discurso de los miembros del Parlamento indonesio que propuso a una persona que solo tuviera una cuenta de redes sociales.

Hizo hincapié en que la propuesta debe ser enderezada porque es más apropiado ser entendido como fortalecimiento de la gobernanza de datos en función de la identidad digital, no las restricciones de la cuenta.

Explicó que el sistema de identificación único en realidad no es nuevo porque el gobierno lo ha lanzado durante mucho tiempo a través de la política de un dato indonesio, un sistema gubernamental con base electrónico (SPBE) y el Reglamento del Ministro de Asuntos Interiantes (Perrindagri) con respecto a la identidad de la población digital (IKD).

El sistema, según Neyar, permite una verificación y autenticación más fuertes de la población.

«Lo que queremos es un espacio digital seguro y responsable del público para que pueda traer más beneficios», dijo. (Hormiga)