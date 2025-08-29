Komdigi niega que haya un intento de limitar el acceso a las redes sociales al impacto de la demostración

Yakarta, Viva – Director General de Supervisión del Espacio Digital del Ministerio de Comunicación y Digital (Kivigentemente), Alexander enfatizó pacientemente que el gobierno no restricción acceso a redes sociales (redes sociales) cuando demostración Tuvo lugar, viernes 29 de agosto de 2025.

Alexander dijo que respondió al problema de que los ciudadanos no podían acceder a la plataforma de redes sociales X cuando la manifestación se calienta.

«Tenga en cuenta que no hay dirección de Komdigi o el gobierno para reducir o limitar el acceso a las plataformas de redes sociales durante la acción en el DPR el 28 de agosto», dijo Alexander cuando se confirmó.

Alexander hizo un llamamiento al público para que no difunda la desinformación y los hoaks. También recordó la entrega de aspiraciones de manera ordenada e invitó a todas las partes a mantener la conductividad tanto en espacios digitales como físicos.

«El gobierno apeló a todas las partes para que lleven a cabo el proceso democrático de manera ordenada y mantuvieran una situación propicio, tanto en el espacio digital como en el espacio físico», dijo.

En la actualidad, el gobierno ha llevado a cabo una intensa comunicación con la gestión de las plataformas de redes sociales relacionadas con el manejo del contenido provocativo que no se desinforma o se resucita.

«La citación (plataformas de redes sociales) se llevará a cabo si necesitamos profundizar la evaluación de nuestra situación de espacio digital», dijo Alexander. (Hormiga)