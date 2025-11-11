Komdigi espera las instrucciones de Prabowo sobre las restricciones del juego PUBG

Jacarta – El Ministerio de Comunicaciones y Digital (Komdigi) afirmó que todavía está esperando la dirección del presidente Prabowo Subianto con respecto al plan de restricción. juego en línea PUBG tras el incidente de explosión en SMA Negeri 72 Yakarta hace algún tiempo.

Lea también: Regulación de los juegos infantiles en Indonesia: ¡el caso Roblox en el centro de atención!



«Creo que esto es nuevo. Estamos esperando las siguientes instrucciones del Presidente», dijo el martes el personal experto en Asuntos Socioeconómicos y Culturales Komdigi Raden Wijaya Kusumawardhana en el Centro de Innovación y Creatividad (GIK) de la Universidad Gadjah Mada (UGM), Sleman, DI Yogyakarta.

Wijaya asegura que cada política transmitida por el Presidente será seguida de acuerdo con la autoridad de cada unidad de trabajo.

Lea también: Ministro de Educación Básica dice que los juegos pueden ser un medio educativo, pero…



En cuanto al manejo de los juegos en línea, dijo que ya existe una dirección que lo maneja específicamente, es decir, la Dirección General de Ecosistemas Digitales.

«Cualquiera que sea la política del presidente, la daremos seguimiento. La forma que adopte, el ministro la responderá más tarde», dijo.

Lea también: Juego PUBG acusado de causar violencia en adolescentes, ¿es cierto?



Según Wijaya, Komdigi también adaptará las regulaciones existentes, incluido el Reglamento Gubernamental (PP) Número 17 de 2025 sobre la Gobernanza de la Implementación de Sistemas Electrónicos en la Protección Infantil (PP Tunas).

El reglamento, dijo, regula ciertas restricciones a los sistemas electrónicos que tienen el potencial de tener un impacto negativo en los niños.

«Allí ya existen restricciones, especialmente las relacionadas con la protección de los niños. Definitivamente veremos el contexto allí», dijo Wijaya.

Komdigi, continuó Wijaya, pedirá a los organizadores de plataformas digitales que presten atención a estas regulaciones, especialmente en el seguimiento. contenido que contiene elementos violencia.

Destacó que los contenidos violentos están incluidos en la categoría de contenidos negativos que deben evitarse en el espacio digital, además de los bulos, la pornografía y los juegos de azar en línea.

«El contenido violento es contenido negativo. Bueno, eso también debemos evitarlo», afirmó.

Sin embargo, según Wijaya, las restricciones de contenido en las redes sociales hasta ahora todavía se refieren a las regulaciones aplicables.

En el caso de la explosión en SMA Negeri 72 Yakarta, el ministerio todavía está esperando los resultados de la investigación realizada por las autoridades antes de tomar nuevas medidas.

«Primero debemos esperar los resultados de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es imposible para nosotros actuar solos», afirmó.

Añadió que la prevención de contenidos violentos en el mundo digital no puede separarse del papel del sector educativo.