Yakarta, Viva – El Ministerio de Comunicación y Digital (Kemkomdigi) anunció la revocación de la congelación temporal de la lista de organizadores de sistemas electrónicos Tiktok Después de que la plataforma cumpla con la obligación de presentar los datos solicitados por el gobierno.

«Tiktok ha enviado los datos solicitados relacionados con la escalada del tráfico y las actividades de monetización en vivo de Tiktok en el período 25-30 de agosto de 2025 a través de una carta oficial con fecha del 3 de octubre de 2025», dijo el Director General de Supervisión del Espacio Digital del Ministerio del Comité Digi Alexander citado pacientemente el domingo 5 de octubre de 2025.

Como se citó en un comunicado de prensa que se confirmó el domingo, Alexander dijo que los datos presentados por Tiktok incluían la recapitulación diaria de la escalada de tráfico, la cantidad de monetización, así como las indicaciones de monetización que violaron el agregado.

Después de realizar un análisis exhaustivo, el Ministerio de Comunicación e Información evaluó que el proveedor de la plataforma TikTok ha cumplido la obligación de proporcionar datos.

Con la base para cumplir con estas obligaciones, dijo Alexander, el Ministerio de Comunicación e Información finaliza la congelación temporal del Organizador del Sistema Electrónico (TDPSE) y reactivó el estado de Tiktok como el organizador de sistema electrónico registrado.

El Ministerio de Comunidades supervisa a todos los organizadores del sistema electrónico o un alcance privado o PSE Privado para asegurarse de que cumplan con las disposiciones de la ley nacional.

«Continuaremos llevando a cabo una supervisión y comunicación sostenibles con todos los PSE privados para garantizar la efectividad de la implementación de las regulaciones y la sostenibilidad de un ecosistema digital seguro, confiable y propicio para todos los usuarios», dijo Alexander.

El Ministerio de Comunicación e Información, el viernes 3 de octubre, anunció la congelación temporal de TDPSE Tiktok porque consideró que la plataforma no cumplió la obligación como organizador del sistema electrónico.

Tiktok no cumplió con la solicitud del gobierno de presentar datos sobre las actividades en vivo de Tiktok durante el período Pérmicoch del 25 al 30 de agosto 2025 para rastrear la supuesta monetización de las actividades de transmisión directa de cuentas que se indicaron para llevar a cabo actividades de juego en línea. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=f4mbvfoybpe