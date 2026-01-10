Komdigi bloquea temporalmente el acceso a Grok y pide a X que aclare inmediatamente

Jacarta – Ministerio de Comunicaciones y Digital (Komdigis) cortó temporalmente el acceso a los servicios de inteligencia artificial de Elon Musk, Grok en Indonesia.

Este paso se tomó a raíz de las preocupaciones sobre el aumento del contenido. pornografía fake o deepfake producido por Grok.

«Con el fin de proteger a las mujeres, los niños y a toda la comunidad del riesgo de contenido pornográfico falso producido con tecnología de inteligencia artificial, el Gobierno a través del Ministerio de Comunicaciones y Digital ha cortado temporalmente el acceso a la aplicación Grok», dijo el Ministro de Comunicaciones y Tecnología. Meutya HafidSábado 10 de enero de 2026.

El gobierno, afirmó Meutya, considera la práctica de deepfakes sexuales una grave violación de los derechos humanos.

«El gobierno considera la práctica de deepfakes sexuales no consentidos como una grave violación de los derechos humanos, la dignidad y la seguridad de los ciudadanos en el espacio digital», afirmó.

Además, explicó Meutya, su partido había pedido una plataforma incógnita para proporcionar inmediatamente aclaraciones sobre los impactos negativos de Grok.

«El Ministerio de Comunicaciones y Digital también ha pedido a la Plataforma X que venga de inmediato para aclarar los impactos negativos del uso de Grok», concluyó.