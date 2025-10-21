Komdigi bloquea la aplicación Zangi utilizada por Ammar Zoni en prisión

VIVA – Ministerio de Comunicaciones y Digital (Komdigis) corta oficialmente el acceso o bloquea aplicaciones y sitios Zanguila cual se sabe es administrada por Secret Phone, Inc. Este paso firme se dio porque la aplicación aún no estaba registrada como Operador de Sistemas Electrónicos de Alcance Privado (PSE Privado), como lo exige la normativa nacional.

Zangi saltó a la luz pública después de ser utilizado por el actor Ammar Zoni, sospechoso de distribuir drogas desde el interior de un centro de detención. Este caso también atrajo una amplia atención pública y provocó una evaluación seria de la seguridad del uso de aplicaciones digitales no verificadas.

Director General de Supervisión del Espacio Digital del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, Alexander Sabar (doc. Ministerio de Comunicaciones y Tecnología) Foto : VIVA.co.id/Fajar Ramadán

«Este paso es parte de los esfuerzos para hacer cumplir las regulaciones aplicables para garantizar que todos los operadores de sistemas electrónicos cumplan con las disposiciones de registro. Este cumplimiento es importante para garantizar la protección de las personas que utilizan servicios digitales en Indonesia», explicó el Director General de Komdigi Digital Space Supervision, Alexander Sabar, desde el sitio web oficial de Komdigi el martes 21 de octubre de 2025.

Este bloqueo se refiere al Reglamento Número 5 del Ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de 2020, que exige que todo proveedor de servicios digitales en Indonesia tenga un Certificado de Registro PSE (TDPSE). Desafortunadamente, hasta que se publicó este anuncio, Zangi no había llevado a cabo el proceso de registro a pesar de que el pueblo indonesio podía acceder al servicio.

Komdigi enfatizó que esta política no es una forma de restricción de acceso, sino parte de los esfuerzos del gobierno para mantener la seguridad del espacio digital nacional. Esta decisión es también una forma de protección de los derechos de las personas que utilizan las plataformas digitales.

«Cerrar el acceso no es una medida restrictiva, sino una forma de compromiso del gobierno de hacer cumplir las regulaciones para proteger la gobernanza y la sostenibilidad del espacio digital para que siga siendo seguro y confiable para todos los usuarios», agregó Alexander.

Además, Komdigi hizo un llamamiento a todos los proveedores de sistemas electrónicos, tanto locales como internacionales, para que registren inmediatamente sus servicios a través del sistema OSS (Online Single Submission). Siguiendo los procedimientos legales aplicables, todos los actores de la industria digital pueden contribuir a crear un ecosistema tecnológico saludable, seguro y competitivo en Indonesia.

«El gobierno está abriendo espacio para que todos los organizadores cumplan con los requisitos de registro. Con este cumplimiento, el ecosistema digital de Indonesia será más saludable y competitivo», concluyó Alexander.