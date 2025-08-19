Kombes Komarudin sin rodeos sobre la causa de los atascos de tráfico en Yakarta esta mañana

JacartaVIVA – La lluvia que se enjuagó desde el martes por la mañana, 19 de agosto de 2025, hizo que una serie de caminos en Yakarta estuvieran muy atascados. La policía dijo la desaceleración vehículo ocurre en varios puntos porque volumen Los vehículos aumentan junto con las condiciones climáticas.

«Yakarta ha sido llovido desde la mañana, se produjeron varios nodos debido a una desaceleración», dijo Komarudin al comisionado de Dirlantas Polda Metro Jaya Komarudin.

Además de la lluvia, congestión También se desencadena por una reunión del flujo de vehículos desde varias direcciones. El punto más denso se monitorea en el área de la presa de Hilir a Semanggi, además de la existencia de proyectos de excavación en varias carreteras.

«Desde el oeste del cruce sobre el trébol con las corrientes que quieren ir al Hospital Siloam. Desde el sur del cruce con eso sale de Benhil. Algunos puntos también tienen trabajo de excavación», dijo Komarudin.

Según él, la situación estaba más estancada porque muchos vehículos entraron juntos después de que la lluvia se detuvo. «El aumento del volumen y la lluvia se están desacelerando», dijo.

