Kombes Budi Hermanto se convirtió en el nuevo portavoz de la Policía Metropolitana de Yakarta

Yakarta, Viva – Comisionado de Policía Budi Hermanto designado como jefe de relaciones públicas (Jefe de Relaciones Públicas) Polda Metro Jaya quien simplemente sacudió la policía general de brigada Ade Ary Syam Indradi.

Leer también: Kombes Ade Safri que hizo que Firli Bahuri se convirtiera en un sospechoso ahora general de brigada, Dirkrimum Polda Metro también fue reemplazado



El nombramiento contenido en el Jefe de la Carta de Telegrama de la Policía Número de ST/2134/IX/Kep./2025 con fecha del 19 de septiembre de 2025. El jefe de la Oficina de Información de Relaciones Públicas de la División de Relaciones Públicas, General de Brigada, Trunoyudo Wisnu Andiko, confirmó el nombramiento.

«Así es, Kombes Budi Hermanto fue nombrado Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta», dijo Trunoyudo, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: Bareskrim no se hizo cargo del caso Arya Daru de la Policía Metropolitana de Yakarta, pero …





Brigga Polla Culid Metro Police, Brigghi Poke Ade

El hombre que se llama familiarmente Buher se desempeñó anteriormente como Jefe de Sub Dirección III de la Dirección de la Ley Penal de la Agencia de Investigación Penal. También se le confiaba como director de la Investigación Criminal Especial de la Policía Regional de Java Oriental y el Jefe de Policía de la Ciudad de Malang.

Leer también: Polda Metro Jaya cooperó Bareskrim Buru ‘The Shadow of Death’ Kacab Kacab Bank que todavía está deambulando



La Policía Regional de Metro Jaya no es un lugar nuevo para él. El hombre que será el nuevo portavoz de la Policía Metropolitana de Yakarta se ha desempeñado como Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya.