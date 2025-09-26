Kombes Ade Safri que hizo que Firli Bahuri se convirtiera en un sospechoso ahora general de brigada, Dirkrimum Polda Metro también fue reemplazado

Yakarta, Viva – El general de policía de la policía nacional, Listyo Sigit Prabowo, rotó a varios oficiales de alto riesgo en el cuerpo de la Policía Nacional. La rotación está contenida en el Jefe de la Carta de Telegrama de la Policía Número de ST/2192/IX/Kep./2025 de fecha 24 de septiembre de 2025.

Uno de los nombres destacados es el comisionado de policía Ade Safri Simanjuntakquien ahora ocupa el rango de Brigadier General de la policía después de que se le confíe para ocupar un nuevo puesto como director de los delitos económicos especiales de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía. Reemplazó al general de brigada Helfi Assegaf, quien fue nombrado jefe de policía regional de Lampung.

Director de delitos económicos especiales de investigación criminal de la policía General Helfi Assegaf Foto : Antara/Nadia Putri Rahmani

El nombre Ade Safri no es una figura extranjera. Era conocido por el público después de manejar un caso de presunta extorsión del ex presidente de la KPK (Comisión de Eradicación de Corrupción), Firli Bahuri, contra el ex ministro de Agricultura, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Aunque se ha implementado desde 2023 y arrastró a Firli al asiento del sospechoso, el caso aún no se ha completado.

El puesto dejado por Ade Safri, a saber, el Director de Investigación Penal Especial Polda Metro Jayaahora lleno por Kombes Pol Edy Suranta Sitepu, quien anteriormente se desempeñó como Jefe de Sub Dirección I Dirtipideksus Policía de investigación criminal.

La rotación también tocó al presidente del director de la investigación penal general de la Policía Metropolitana de Yakarta. El comisionado principal Pol Wira Satya Triputra recibió un ascenso para convertirse en el Director de Delitos Generales de la Policía de Investigación Criminal, reemplazando al general de brigada Djuhandani Rahardjo Puro, quien ahora se confía en el jefe de policía regional de South Sulawesi. El puesto de WIRA fue ocupado por Kombes Pol Iman Imanuddin, quien anteriormente se desempeñó como un acredador de propam de la Policía Middle Propam Tk II Div ProPam Polri.

Dirreskrimum Metro Jaya Policía regional, Kombes Pol Wira Satya Triputra

El nombre Wira también es bastante conocido por el público. Una vez manejó el séptimo presidente del informe de la República de Indonesia, Joko Widodo, sobre la supuesta difamación relacionada con el tema de los diplomas falsos. También reveló el caso de la misteriosa muerte de jóvenes diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan, quien fue encontrado muerto con una cara envuelta en una cinta en una pensión en el área central de Yakarta.