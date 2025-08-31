Kolkata: Hombre arrestado por violar a la mujer en el bote en movimiento







Un hombre ha sido arrestado por supuestamente violar a una mujer, a quien se había hecho amigo en un sitio de redes sociales, en un bote en medio del río Ganga, cerca de Prinsep Ghat de Kolkata, dijo el domingo la policía.

Fue detenido de Behala el sábado por la noche y se produjo antes de un corte El domingo, dijeron.

El incidente tuvo lugar en marzo de este año, después de lo cual el acusado supuestamente la chantajeó en algunas ocasiones y dinero extorsionado De la mujer, dijo un oficial de policía.

La mujer presentó una queja policial en julio, pero el acusado había estado fugando desde entonces, dijo.

«Se había presentado como un funcionario de alto rango en el gobierno central y gradualmente ganó su confianza. Con el tiempo, intercambiaron datos de contacto y comenzaron a hablar regularmente. A medida que su conocido se profundizaba, la invitó a un paseo en bote bajo el Ganga bajo el pretexto de visualización. Se produjo una supuesta agresión sexual «, dijo el oficial.

Más investigación está en marcha.

