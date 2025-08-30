Kokan Koks matando a la familia?

Yakarta, Viva – Se escuchan sin cesar en TPU Karet Bivark, Central Yakarta, viernes 29 de agosto de 2025. Erlina, madre Affan kurniawanContinúa lamentando junto a la tumba de su hijo que acababa de ser enterrada. El joven de 21 años fue asesinado después de ser aplastado por un vehículo táctico BRIMOB (Rantis).

Leer también: Komnas Ham confirma la guardia del caso de Affan Dead que fue atropellado por el auto de la brigada móvil



«Mi hijo está cansado todo el día. ¿Cómo puedo seguir tener el corazón, el corazón», dijo Erlina mientras llora. Desplácese para conocer la historia más, ¡vamos!

Affan no es la columna vertebral de la familia. Su padre también trabajó como taxista de motocicletas en línea, mientras que su hermano trabajaba en un garaje. Pero Affan decidió seguir ganándose para aliviar la carga de sus padres.

Leer también: Más popular: Azizah Salsha Tepis Hand Pratama Arhan, Lista de artistas Kecam Driver Ojol Runped



«Su padre es Ojol, su hermano trabaja en un garaje, servicio. Affan, quiere escolar a su hermano menor», dijo Erlina con voz ronca.

Ideales simples que se detienen

Leer también: Affan Kurniawan fue asesinado por Rantis Brimob, la policía de Diultimatum abre hechos transparentemente



Durante mucho tiempo, Affan tuvo dos sueños simples: ayudar a los honorarios escolares de su hermano menor que todavía estaba en la escuela secundaria y construyó una casa para su familia en su ciudad natal, Lampung.

«Hay aspiraciones para hacer una casa en el pueblo, el pueblo en Lampung», dijo Erlina.

Pero ese ideal ahora es solo un recuerdo. El joven que recogía fortuna todos los días como conductor de Ojol tuvo que morir en la carretera, no por sus propias acciones, sino debido a vehículos del aparato que se suponía que debían proteger a la gente.

Crítica para las autoridades

Erlina no pudo ocultar su decepción. Para él, la muerte del niño es una prueba de que el aparato que debería ser un protector en realidad se convirtió en una amenaza.

«¿Cómo puede la policía que debería ser la gente que protege al corazón para matar a las personas que están luchando», dijo Erlina suavemente.

Affan, según la madre, no es el tipo de juventud. Se sabe que está callado, pasar más tiempo para trabajar, volver a casa para descansar y luego volver al trabajo.

«Ojol también. Su hermano estaba trabajando, un niño pequeño que estaba en el grado 2 en la escuela secundaria. Affan nunca se unió en una manifestación, y mucho menos hacer un berrinche», dijo Erlina.

Respuesta de las autoridades

El general de policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, había visitado el RSCM, donde el cuerpo de Affan fue enterrado antes de ser enterrado. Hay noticias de que siete personas que están en el vehículo Rantis han sido aseguradas. Pero el público aún exige que su identidad se abra de manera clara y transparente.

En medio de esa demanda, el lamento de la madre se convirtió en un retrato de una herida más profunda que el número de víctimas.

«Dianya no lo hay. ¿Para qué? ¿Trabaja para recolectar dinero para nosotros? Pero ahora no existe», dijo Erlina, antes de finalmente volver a llorar.