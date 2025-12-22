KOI elogia la gran atención del presidente Prabowo y el contingente está máximamente motivado en los SEA Games 2025

VIVA – El éxito del contingente indonesio en el cierre Juegos del MAR 2025 con resultados brillantes que no pueden separarse del pleno apoyo del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto. El equipo rojo y blanco consiguió con éxito 91 medallas de oro, 112 de plata y 130 de bronce, al tiempo que consiguió el segundo lugar en la clasificación final de medallas.

Lea también: Más popular: Bojan Hodak irritado, Asnawi Valor de la selección nacional de Indonesia lejos del nivel de la Copa del Mundo



El apoyo del Presidente Prabowo se siente desde el comienzo de su partida atleta a la Tierra del Elefante Blanco. Al liberar el contingente en el Palacio de Estado, el viernes 5 de diciembre de 2025, Prabowo brindó una motivación que alimentó el entusiasmo de los atletas.

El Presidente enfatizó que los atletas tienen una noble tarea, no solo competir, sino enorgullecer a la nación cantando el himno nacional Indonesia Raya en el escenario internacional. Este mensaje realmente causó impresión y se convirtió en un detonante del espíritu de lucha de los atletas en cada partido.

Lea también: Bonificaciones duplicadas, atletas indonesios obtienen logros brillantes en los SEA Games 2025



El secretario general del CON Indonesia, Wijaya Noeradi, reconoció que la atención del presidente Prabowo tuvo un gran impacto en la mentalidad competitiva de los atletas. Dijo que el apoyo fue constante desde el lanzamiento hasta la implementación de los SEA Games.

«Queremos agradecer al Presidente que continúa brindando apoyo y atención a los atletas, desde el lanzamiento hasta los SEA Games. De hecho, el Presidente también transmitió sus saludos y apoyo a través de Menpora Erick Thohir», dijo Wijaya.

Lea también: El bono de los SEA Games de Indonesia hace que Vietnam mejore



Según él, la motivación y la preocupación del presidente Prabowo realmente despertaron el entusiasmo de los atletas por desempeñarse de manera óptima en el ámbito competitivo. Como resultado, se superó con éxito el objetivo de ganar una medalla de oro.

En el futuro, es seguro que el papel del gobierno en el avance del deporte nacional continuará. De acuerdo con la visión del Presidente Prabowo de mostrar la fuerza de Indonesia en el escenario mundial, los Juegos Asiáticos de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028 se han fijado como los próximos grandes objetivos para los deportes indonesios.