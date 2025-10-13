Manokwari, VIVA – Kodam XVIII/Kasuari está actualmente cazando a cinco líderes. Organización Papúa Libre (OPM) quién fue el autor del ataque al soldado TNI en Regencia Teluk BintuniPapúa Occidental. En el incidente murió un soldado del Yonif 410/Alugoro Task Force, Praka Amin Nurohman.

Jefe de Gabinete de Kodam

«Los cinco perpetradores fueron Manfred, Emanuel Aimau, Barnabas Muuk, Frengky Orocomna y Simon Orocomna», dijo el general de brigada Dian en Manokwari, el lunes (13/10/2025) citado por Antara.

Explicó que el ataque ocurrió cuando personal del Grupo de Trabajo Yonif 410/Alugoro llevó a cabo actividades anjangsana para los residentes en la aldea de Moyeba, distrito de Moskona Norte, Teluk Bintuni, el sábado (10/11/2025).

Según él, el Comando Militar Regional no enviará personal específicamente al lugar del incidente, pero todas las medidas se tomarán de acuerdo con los procedimientos legales aplicables.

«No hay aumento de personal en Bintuni. Tomaremos todas las medidas de acuerdo con las normas aplicables», dijo.

Mientras tanto, el jefe de información de Kodam XVIII/Kasuari, teniente coronel de infantería, J. Daniel P. Manalu, dijo que este ataque era una nueva serie de violencia armada llevada a cabo por grupos separatistas en la región de Papúa Occidental.

«El ataque ocurrió alrededor de las 13.30 horas en la aldea de Moyeba. El grupo armado también confiscó un arma perteneciente al fallecido», dijo Daniel.

Kodam XVIII/Kasuari, continuó, ha tomado más medidas de seguridad y se ha coordinado con las fuerzas de seguridad locales para garantizar que la situación alrededor de Moyeba Village siga siendo propicia.

«Este incidente muestra las formas de crueldad que los grupos armados cometen a menudo contra el TNI y la Policía y el público en general», añadió.

El cuerpo de Praka Amin Nurohman fue evacuado de la bahía de Bintuni a su ciudad natal en Kebumen, Java Central, a través del aeropuerto Rendani Manokwari el lunes por la mañana.

Kodam XVIII/Kasuari destacó su compromiso de perseguir a los autores del ataque hasta que sean capturados.

«Kodam XVIII/Kasuari se compromete a perseguir y arrestar a los autores del tiroteo», dijo Kapendam. (Hormiga)