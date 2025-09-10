Kobe Bryant o Tim Duncan? Wemby hace su elección de todos los tiempos

Tiene San Antonio Spurs fenómeno Victor WembanyamaAKA Wemby, ¿enojado una gran parte de la base de fanáticos de su equipo? Cuando se le pidió que elija entre Kobe Bryant y Tim Duncan en su lista de clasificaciones de todos los tiempos, Wemby eligió audazmente el Los Angeles Lakers Icono sobre su predecesor de los Spurs.

«Tim Duncan o Kobe? Pregunta difícil. Probablemente Kobe de todos los tiempos … Eh, en realidad, no lo sé», respondió Wemby a una pregunta de los fanáticos.

Era bastante sabio por parte de Wemby expresar dudas sobre su elección inicial, considerando la ira que puede soportar de una base de fanáticos de los Rabid Spurs.

Un usuario argumentó que Wemby, quien nació en 2004, probablemente nunca vio a un Duncan Prime en acción y, por lo tanto, se inclinó hacia la opción más popular. Duncan ganó sus dos premios MVP (2002, 2003) antes de que naciera Wemby, y ganó su tercer premio de MVP de las Finales de la NBA en 2005, cuando el francés era un bebé. Wemby era un fanático del baloncesto de 10 años cuando Duncan capturó su quinto y último título de la NBA en 2014.

«Nunca vio a Tim, seamos honestos» escribió Soltan.

Los fanáticos de los Lakers se recuperan detrás de Wemby

Los fanáticos de los Lakers elogiaron ampliamente al francés de 7 pies 4 por elegir a Bryant sobre Duncan, a pesar de la posible reacción que podría soportar.

Algunos fanáticos argumentaron que, aunque Bryant y Duncan ganaron cinco campeonatos de la NBA, este último no fue el jugador de baloncesto dotado general que era el «Black Mamba».

«Wemby no esta mal. Kobe Can Will Un equipo para un W. Duncan no estaba en el mismo nivel «, escribió El cabello de Kurt Nimphius.

«No sabe. Nunca he entendido por qué fue una pregunta», escribió KDM.

Otro fan sintió que era difícil separar a Bryant y Duncan, dos grandes jugadores de todos los tiempos, pero dio la ligera ventaja a la leyenda de los Spurs.

«Está cerca» escribió Chris Reilly. «Tengo Tim 7 Kobe 8. «

Kobe, Duncan tenía respeto mutuo

Dejando a un lado las comparaciones de los fanáticos y analistas, Kobe Bryant y Tim Duncan compartieron mucho respeto mutuo después de ir a la guerra en numerosas ocasiones en los playoffs.

Cuando Bryant (póstumamente), Duncan y Kevin Garnett fueron al Salón de la Fama en 2021, Duncan explicó cómo Bryant lo ayudó a convertirse en un mejor jugador.

«Tu mayor competencia trae lo mejor de ti. Eso es lo que siempre hizo», dijo Duncan sobre compartir la corte con Bryant, A través de los tiempos.

«Siempre tenías que estar en tu mejor momento y traer lo mejor de los mejores años de principio a fin si estuvieras jugando contra él o cualquiera de sus equipos. Y creo que eso es lo que aprecio y recuerdo sobre jugar contra él y estar en la cancha con él – Un competidor feroz. Y siempre exigiendo más de su equipo y sus compañeros de equipo de lo que probablemente era posible.

«Pero quería ganar tanto. Quería tanto. Y fue un honor compartir la cancha con él».

Cuando Duncan llevó a los Spurs a sus dos primeros títulos de la NBA en 1999 y 2003, tuvieron que pasar por Bryant y los Lakers.

«La intensidad siempre fue mucho más alta debido al nivel de competidor que era, los equipos que trajo consigo, entrenando hacia abajo», dijo Duncan sobre Bryant.

Finalmente, Bryant tenía un récord de postemporada de 18-12 frente a los Spurs de Duncan, con Bryant ganando cuatro de la serie seis.