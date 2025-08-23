Kobe Bryant Movie en desarrollo en Warner Bros.

Warner Bros. Pictures ha adquirido un guión de especificaciones basado en la dramática historia real de la leyenda de la NBA Kobe Bryant uniéndose a los Lakers de Los Ángeles, Variedad ha confirmado.

El proyecto proviene de los guionistas Alex Sohn y Gavin Johannsen. Los rumores del proyecto habían despertado el interés de múltiples estudios y streamers. Una fuente dijo Variedad Ese Warner Bros. adelantó una subasta y tomó el guión, titulado tentativamente «¿Con la octava selección?», Fuera de la mesa temprano.

Otros expertos familiarizados con el guión describieron la película como «Moneyball» se encuentra con «Air», la reciente función de Ben Affleck y Matt Damon que detalla el cortejo de Nike de un año novato Michael Jordan.

Sohn y Johannsen son representados por el talento y la agencia literaria. El primero es administrado por Lit Entertainment Group y el segundo por Gotham Group.