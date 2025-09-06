‘Knives Out 3’ el elenco lo ayudó después de un accidente de arado de nieve

Jeremy Renner sobrevivió milagrosamente Ser atropellado por su arado de nieve de 14,000 libras en 2023 mientras intenta salvar a su sobrino del daño. Aunque anteriormente detalló su difícil recuperación en detalle, habló sobre cómo el elenco de «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery«Lo ayudó a recuperarse, ya que fue la primera película que filmó después del accidente.

«Es mucho apoyo, hombre», dijo durante una entrevista en VariedadEl estudio de Tiff junto con sus coprotagonistas «Knives Out». «Es encantador tenerlo. Hay una comunión y una camaradería que sucede, especialmente en una película como esta. Esta ni siquiera es realmente una película para mí, es más como una obra de teatro. Siempre estamos juntos, siempre estamos en las caras del otro, incluso cuando estamos actuando. gente.»

«Wake Up Dead Man: A Shives Out Mystery», la tercera película de la serie, también está protagonizada por Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church. Se debutará el 6 de septiembre en TIFF, y se lanzará el 12 de diciembre a través de Netflix.

Rian Johnson escribió, dirigió y produjo este tercer capítulo, como lo hizo los dos anteriores, que también estaban anclados por el detective Benoit Blanc de Craig.

Mira el video de Renner hablando a continuación.