Knives Out 3 de Daniel Craig sorprende en el estreno del Festival de Cine de Londres

El nombre es Blanc, Benoit Blanc.

Daniel Craig Inició el BFI 2025 Festival de Cine de Londres con estilo el miércoles por la noche en el estreno repleto de estrellas de Daniel JohnsonLa última travesura de “Knives Out”, “Wake Up Dead Man”.

El director Johnson subió al escenario del Royal Festival Hall para presentar la película y estuvo acompañado por las estrellas Craig, Daryl McCormack, Josh Brolin, Mila Kunis, Cailee Spaeny, Kerry Washington y Andrew Scott. Josh O’Connor y Glenn Close también protagonizan, pero no asistieron.

Craig mostró su encanto característico cuando la directora del festival, Kristy Matheson, le preguntó si profundizaba en su personaje, el detective Benoit Blanc, mientras se preparaba para cada entrega de “Knives Out”. “En primer lugar, solo quiero agradecerles por invitarnos”, dijo con una sonrisa, antes de agregar: “No es la respuesta”, lo que provocó risas entre la multitud.

“Quiero decir, mira este elenco”, agregó Josh Brolin, quien interpreta al antagonista principal, un sacerdote malvado con un hacha en la que trabajar. «Rian es un escritor increíble y un director increíble, así que cuando te llaman para hacer algo como esto -interpretar a la peor persona que el cine haya visto jamás-, lo haces, ¡es cierto!».

La audiencia de Londres, que incluía a Greta Gerwig y Andrew Lloyd Webber, no pudo dejar de reír durante la comedia criminal de dos horas, que sigue el último caso de Blanc, esta vez que gira en torno a un sacerdote carismático, monseñor Jefferson Wicks, y su devota congregación. O’Connor interpreta a un sacerdote en formación con un pasado oscuro que amenaza con interrumpir los planes hambrientos de poder de Wicks.

“Despierta hombre muerto” estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto en septiembre, donde recibió una entusiasta respuesta. «Te llaman para formar parte de un equipo de estrellas, y simplemente te sientas ahí y miras cómo los demás dan vida a estos personajes increíblemente escritos», dijo Washington en el estreno. «Estábamos constantemente asombrados el uno del otro, inspirándonos mutuamente, bromeando y tratando de arruinarnos el uno al otro. Y fue simplemente un gran placer».

La película recibió críticas positivas en TIFF, con VariedadOwen Gleiberman lo escribe y puede que sea la entrada más brillante de la franquicia hasta el momento. “Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out«Es una pieza divertida de misterio y asesinato tentadoramente inteligente y divertida, casi perfecta: una novela policíaca que está a la altura de las expectativas establecidas hace seis años por ‘Knives Out'», escribió.

“Cuchillos fuera 3”se estrenará en cines el 26 de noviembre antes de estrenarse en Netflix el 12 de diciembre.