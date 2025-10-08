Knicks, Warriors y Giannis: se explora la idea de intercambio de tres equipos

El guerreros del estado dorado y los New York Knicks son ampliamente considerados los dos equipos con más probabilidades de hacer un fuerte esfuerzo por un intercambio de Giannis Antetokounmpo, siempre y cuando los Milwaukee Bucks pongan a disposición al “Greek Freak”.

Según Shams Charania de ESPN, los Knicks tuvieron una “ventana de negociación exclusiva” en agosto, pero no hizo una oferta lo suficientemente fuerte como para cerrar un trato. Su informe anterior sugirió que Antetokounmpo tenía un interés específico en mudarse a Nueva York.

Si la ventana se vuelve a abrir, los Knicks podrían necesitar un tercer equipo para ayudar a facilitar un acuerdo, especialmente porque poseen sólo una selección negociable de primera ronda. Mundo desvanecido propuso un intercambio de tres equipos que permitiría a los Warriors facilitar un intercambio de Antetokounmpo a Nueva York, mientras agregan a un gran hombre All-Star para emparejarse con Steph Curry.

Los Knicks recibirían: Giannis antetokounmpo

Los dólares recibirían: Jonathan Kuminga, Puentes MikalMiles McBride, selección de primera ronda de 2026 (NYK a través de WAS), selección de primera ronda de 2027 (GSW), selección de primera ronda de 2029 (GSW)

Los guerreros recibirían: Karl-Anthony Towns

Cómo el intercambio ayuda a los tres equipos

Con tres selecciones de primera ronda y Kuminga, un jugador con enormes posibilidades, los Bucks pueden comenzar oficialmente su era post-Antetokounmpo. Además, Bridges y McBride son dos veteranos en su mejor momento que pueden ayudar a facilitar la transición.

«La adquisición de Kuminga y Bridges podría ser particularmente importante», escribió Siddhant Gupta de Fadeaway World. “Considerando que [Kuminga] había expresado sus intenciones de irse para perseguir sus objetivos de convertirse en un All-Star, unirse a los Bucks en este escenario podría ser ideal. Con la partida de Giannis Antetokounmpo, Milwaukee necesitará una nueva piedra angular de la franquicia. Dadas sus herramientas físicas y su sentido goleador innato, el jugador de 22 años podría ser una opción sólida”.

En cuanto a los Warriors, Towns puede parecer un premio de consolación para el pez gordo, Antetokounmpo, pero podría resultar una mejor opción para el baloncesto. No es ningún secreto que Steve Kerr ha codiciado un Stretch-5 de calidad durante años, y no hay nadie mejor en esa categoría que KAT, que ha fabricado 1,7 triples por partido al 40% de tiros en su carrera.

«Con la incorporación de Towns a la alineación titular y Horford moviéndose a la banca, los Warriors contarían con profundidad y talento en prácticamente todas las posiciones, transformándolos en una amenaza legítima».

¿Es inevitable el intercambio de Giannis?

Mientras tanto, los Knicks mantienen a Jalen Brunson, OG Anunoby, Josh Hart y Mitchell Robinson, formando un nuevo y potente cinco titular centrado en Antetokounmpo.

«Aunque la adquisición requeriría que los Knicks rompieran su núcleo actual, hay evidencia suficiente para sugerir que tal movimiento valdría la pena. Para un jugador como Giannis Antetokounmpo, que puede llevar a los equipos a la victoria por sí solo, Nueva York podría beneficiarse de correr ese riesgo», argumentó Gupta.

Si bien Giannis aún no ha solicitado oficialmente un intercambio, los conocedores de la NBA esperan que el “Greek Freak” sea trasladado en algún momento de esta temporada o la siguiente temporada baja.

«Desde hace bastante tiempo existe la expectativa de que los días de Giannis en Milwaukee de una forma u otra están contados», Windhorst dijo a «NBA Today» el 7 de octubre.

«Si eso sucederá este año, si sucederá potencialmente durante esta temporada o si podría suceder el próximo verano».