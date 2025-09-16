Knicks trae de vuelta el favorito de los fanáticos en la batalla de la lista

El New York Knicks están trayendo de vuelta a los favoritos de los fanáticos Matt Ryan en una oferta de campamento de entrenamiento, según Stefan Bondy del New York Post.

Ryan, de 28 años, apareció en 19 juegos para los Knicks la temporada pasada después de crear una carrera de NBA Journeyman como especialista en 3 puntos. No reclutado en 2020, el nativo de Nueva York ha hecho paradas en Boston, Minnesota, el Los Angeles Lakers y Nueva Orleans antes de separarse la temporada pasada entre los Knicks y su afiliado de la Liga G en Westchester.

Un camino inusual a la NBA

Antes de hacer su debut en los Knicks el año pasado, Ryan compartió su viaje no convencional a la NBA. Una vez trabajó en un cementerio de los Yonkers mientras persigue su sueño de baloncesto.

«Estoy como, ‘No va a ser así todos los días, ¿verdad?'» Ryan le dijo al New York Post En el momento. «Y también estoy como, ‘Necesito salir de allí'».

Ryan aclaró The New York Post que no estaba cavando tumbas en el cementerio.

El producto de Westchester obtuvo un MBA de Vanderbilt y consideró una carrera en Wall Street. En cambio, optó por trabajos flexibles, incluidos períodos con Doordash y el mantenimiento del cementerio, que le permitió irse en cualquier momento si surgió una oportunidad de baloncesto.

«Podría haber ido a trabajar en la ciudad de Nueva York de inmediato. Pero pensé que si hiciera eso, podría haber besado mi despedida de su carrera en el baloncesto», dijo Ryan. «Debido a que ahí abajo, en la ciudad, consigues un trabajo e intentas acumular, probablemente no podría decirles: ‘Oye, si recibo una llamada, tengo que irme de inmediato’. Por eso hice estos trabajos donde podría dejarlo en cualquier momento «.

Volver a casa con los Knicks

Jugar para su ciudad natal, dijo Ryan, era «extremadamente especial».

«Es muy afortunado, una circunstancia única volver a casa, jugar para los Knicks como un niño de Westchester», dijo Ryan. «Pero estoy encerrado. Probablemente nunca he estado más enfocado que ahora».

Conocido por su tiroteo perimetral, Ryan solo alcanzó el 31,6% de la línea de 3 puntos en las tareas de ciclomotor con los Knicks la temporada pasada. Antes de unirse a los Knicks, disparó 45.1% desde más allá del arco en 28 juegos con los Pelicans. Su habilidad de tiro lo mantiene en el radar mientras los especialistas en los equipos valoran que pueden balancear impulso con ráfagas de puntuación rápida.

Enfrentando largas probabilidades en el campamento

Aún así, Ryan enfrenta largas probabilidades de hacer la lista con solo un lugar restante. Frente a él hay un ex sexto hombre del año Malcolm Brogdon y guardia veterano Landry Shametquienes traen currículums establecidos de la NBA.

Ryan ha estado en esta posición antes. Firmó un acuerdo similar no garantizado con Nueva York el año pasado y dijo que sabe lo que viene con la incertidumbre.

«He estado en este lugar antes, hombre. Probablemente me han renunciado en esta liga media docena de veces, he estado en varios equipos», dijo Ryan al New York Post el año pasado. «Pero una cosa que diré es que he estado en un equipo de playoffs cada año que he estado en la liga. He tenido la oportunidad de contribuir en ciertos estiramientos a cada equipo en el que he estado.

«Entonces, ya sea no garantizado, un trato bidireccional y de garantía completa, me he sumergido los dedos de los pies en cada uno. Entonces, independientemente de la situación, creo que he demostrado que puedo intervenir, desempeñar un papel y contribuir. No hay presión … nunca se supone que es fácil. Hay 450 chicos en esta liga, probablemente 50 chicos son estrellas de rocas y los otros tipos que tienen en cuenta. Descubrí mi habilidad que puedo llevar de un equipo a otro «.

Para Ryan, el campamento de entrenamiento será otra oportunidad para demostrar que su largo y sinuoso viaje a la NBA aún puede conducir a un lugar permanente en la liga, y tal vez, una vez más, en el Madison Square Garden.