Knicks Trade Pittle Swaps Josh Hart por 15.6 PPG anotador

El veterano swingman Josh Hart ha sido el corazón y el alma del New York Knicks Desde que llegó a la Gran Manzana a mitad de la temporada 2022-23.

En dos temporadas y media, Hart ha promediado 11.3 puntos, 8.7 rebotes, 4.8 asistencias y 1.2 robos, haciendo cualquier cosa y todo para ayudar a los Knicks a tener éxito. Además, Hart ha registrado más minutos Desde que llegó a Nueva York que cualquiera de sus compañeros de equipo, mejor destacado por sus increíbles 42.2 minutos por noche en los playoffs de 2024.

Dicho todo esto, Hart podría volverse indispensable en un equipo de Knicks que agregó Jordan Clarkson y Guerschon Yabusele esta temporada baja. Ryan Shea de Sports Illustrated Flotó una idea de intercambio de Knicks que conseguiría un jugador similar, pero más joven, con más alza.

Knicks recibiría: Keldon Johnson

Las espuelas recibirían: Josh Hart

Cómo ayuda el comercio de Knicks

Shea argumentó que Johnson, un tirador de 3 puntos marginalmente mejor que Hart, encajaría mejor en un equipo de Knicks que necesita más ofensiva.

«El último título de New York Knicks fue en 1973. Los fanáticos tienen hambre», escribió.

«Todos los fanáticos de los Knicks e incluso los fanáticos de la NBA pueden admitir que la era de los Nova Knicks fue genial, pero todavía parece que a los Knicks les faltan piezas necesarias para competir realmente por un título. Para que verdaderamente sostengan, los Knicks pueden necesitar separarse con uno de los jugadores de la base de fanáticos, Josh Hart. La alineación inicial de los Knicks junto con Karl Anthony Towns, Jalen Brunson, OG Anuoby y Mikal Bridges y se une a la persecución para el tercer campeonato de la NBA de los Knicks «.

Josh Hart perdió el papel inicial

En cuanto a los Spurs, el escritor argumentó que Hart sería una adición invaluable a un equipo joven que necesita una fuerte presencia en el vestuario y un liderazgo veterano.

«Hart también es conocido por su capacidad para liderar con el ejemplo», escribió Shea. «Es un jugador de ajetreo que es un excelente reboteador y un verdadero jugador de equipo. Especialmente proveniente de un equipo entrenado por Tom Thibodeau que se sabe que empuja a sus jugadores al límite, constantemente le dio a los Knicks todo lo que tenía, incluso cuando se le encargó mucho.

Durante los playoffs de la NBA de 2025, el ex entrenador de Knicks, Tom Thibodeau, se vio obligado a cambiar a Hart por Mitchell Robinson en la serie contra los Indiana Pacers. Si bien el movimiento fue cubrir para las fallas defensivas de Karl-Anthony Towns, Hart se convirtió en la víctima en un equipo que ya cuenta con dos alas de 3 y D de calidad en Mikal Bridges y OG Anunoby.

Hart podría una vez más encontrarse dentro y fuera de la unidad inicial en la temporada 2025-26, especialmente si los problemas defensivos de Kat y Jalen Brunson persisten.

Se espera que los Knicks comiencen la temporada con la misma unidad inicial de Brunson, Hart, Bridges, Anunoby y Towns, con Clarkson, Yabusele, Robinson y Miles McBride desde el banco. Los Knicks tienen solo un punto de lista, que según los informes planean usar en Ben Simmons o Landry Shamet. Ellos tienen también se ha relacionado con el francotirador Malik Beasleyquien ya no está bajo investigación federal para el juego.