Knicks Trade Pitch swaps Josh Hart por Young Trio con alza

Veterano New York Knicks El delantero Josh Hart perdió su papel inicial en Mitchell Robinson En las últimas etapas de los playoffs de la NBA de 2025, y pudo ver que sus minutos disminuyan aún más en la temporada 2025-26 a la luz de que el equipo adquiere Jordan Clarkson, Guerschon Yabusele y Malcolm Brogdon.

Dicho todo esto, Hart todavía es visto como el corazón y el alma de los Knicks, y es difícil prever la franquicia que se mueve de él. Sin embargo, si lo hicieran, tendrían que justificar el movimiento trayendo de vuelta a un jugador con un conjunto de habilidades comparable: los swingman de los Denver Nuggets Christian Braun, quien Compite con una pasión similar en ambos extremos.

Ethen Hutton de Sports Illustrated propuso un intercambio que vería a los Knicks adquirir Braun y otros dos jugadores jóvenes con el alza de los Denver Nuggets, para ir con una selección de draft de primera ronda protegida de 2031.

Knicks recibiría: Christian Braun, Zeke Nnaji, Peyton Watson, selección de primera ronda

Las pepitas recibirían: Josh Hart

¿Debería Knicks intercambiar a Josh Hart?

En dos temporadas y media, Hart ha promediado 11.3 puntos, 8.7 rebotes y 4.8 asistencias, lo que demuestra ser el mejor Glue Guy para los Knicks. Sin embargo, el equipo podría estar mirando una gran nómina en el camino, y el intercambio podría ser una decisión sabia, argumenta Hutton.

«No solo los Knicks agregan un iniciador más barato [Braun] A su alineación inicial, que ofrece una mayor eficiencia de la pista trasera, a pesar de la menor capacidad de rebote, pero también agregan dos piezas al banco. Nueva York también recibe una primera ronda por su pérdida de Hart, un paquete muy competitivo para un contribuyente clave ”, escribió Hutton.

«Los Knicks logran afeitarse unos dólares de los libros, agregan a tres jugadores jóvenes a los que pueden moverse tan pronto como la próxima temporada baja, y están entrando en la temporada 2025-26 en un gran lugar con una rotación nueva con una profundidad mucho mayor».

¿Nuggets dudan en pagar a Braun?

Los Nuggets han invertido más de $ 140 millones en solo cuatro jugadores: Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon y Cameron Johnson, ingresando a la temporada 2025-26. Para empeorar las cosas, están en el reloj con Braun, que se convertirá en un agente libre restringido en 2026, y podrían comandar enormes hojas de oferta de equipos con espacio de capitalización.

Hutton argumenta que Nuggets puede no tener más opción que separarse de Braun.

De acuerdo a Sam Vecenie del atletismoBraun podría obtener un acuerdo de cinco años en el rango de $ 125- $ 145 millones cuando se convierte en un agente libre restringido en 2026. Los Nuggets, que han dudado en pagar a muchos de sus jugadores en los últimos años, podrían verse obligados a dejar que Braun camine, una oportunidad que los Knicks podrían aprovechar.