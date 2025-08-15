Knicks pierde el objetivo cuando Bucks golpea primero

Poco después Amir Coffey estaba vinculado al New York Knicksel Milwaukee Bucks Gótalos hasta el sorteo.

Coffey acordó un contrato de un año con los Bucks el 14 de agosto, Informes Shams Charania de ESPNcitando fuentes.

Dos días antes de que Coffey eligiera a los Bucks, el experto en tapa salarial de Bleacher Report, Eric Pincus, vinculó al antiguo Clipper con los Knicks.

“Cualquier equipo con espacio de lista que quede necesitar a la defensiva y disparar en el ala debería mirar a Coffey (tal vez el Guerreros de Golden State o New York Knicks) «,», » Pincus escribió El 12 de agosto, clasificando a Coffey el tercer mejor agente libre que queda en ese momento.

El Coffey de 6 pies y 7 pulgadas pasó sus primeras seis temporadas de la NBA con los Clippers después de no ser reclutados en 2019. La temporada pasada, el ala de 28 años promedió los mejores 9.7 puntos en el 47.1% de tiros de gol de campo y 40.9% desde el rango de 3 puntos. Su juego de dos vías podría haber aumentado la profundidad del banco de los Knicks.

Sin embargo, los Knicks avanzaron al abordar la profundidad de su banco que los perseguía la temporada pasada. Agregaron el ex sexto hombre del año Jordan Clarkson y hombre grande francés Yabusele de Guerschon.

Jordan Clarkson Supercharges Knicks Bench

Estrellas de Knicks Josh Hart y Jalen Brunson estaban particularmente entusiasmados con la llegada de Clarkson.

«Estaba emocionado», Hart dijo sobre Clarkson en «The Roommates Show» el 17 de julio. Quiero decir, un gran tipo, encajaré directamente en la cultura que tenemos, obviamente, algo que puede crear su propia toma.

«[Clarkson] Puede romper la defensa, y la necesitamos a veces, ya sabes, el año pasado. Por lo tanto, sería una gran adición en términos de rol. Y también como un chico del vestuario «.

Clarkson podría ser el robo de la temporada baja. Firmó para el veterano mínimo después de alcanzar una compra con el Jazz de UtahLo que hace que su adición a los Knicks sea más impresionante desde el punto de vista del valor.

El guardia de Spitfire de 32 años promedió 16.2 puntos y 3.7 asistencias desde el banco para el Jazz la temporada pasada. También disparó 36.2% desde la línea de 3 puntos.

Se espera que Clarkson aumente el banco de los Knicks, que colocó durar en minutos y anotaciones La temporada pasada, y para aliviar la carga de Brunson.

«Lo conozco. No estoy tan cerca con él como Josh, obviamente, pero lo conozco», dijo Brunson sobre Clarkson. «Hablé con él un poco. Buen tipo. Él se rodea con algunas buenas personas que conozco. Una gran adición para nosotros, seguro».

Clarkson ganó el sexto hombre del año de la NBA en 2021. También estuvo en Manila, quarterbacking el Equipo nacional filipino En la Copa Mundial Fiba 2023, donde Hart y Brunson protagonizaron el Equipo de EE. UU.

Clarkson promedió 26.0 puntos, 4.6 rebotes, 5.2 asistencias y 1.2 robos en 36 minutos en el torneo.

¿Quién tomará el último lugar en la lista?

Después de perder en Coffey, los Knicks todavía tienen muchas opciones para su lugar en la lista final.

Ex selección No. 1 Ben Simmons, Landry Shamet y ex sexto hombre del año Malcolm Brogdon todavía están en el mercado.

Los Knicks fueron uno de los pocos equipos que expresaron interés en Simmons, un tres veces All-Star y un primer equipo de todo defensivo, dos veces, Según Ian Begley de Sny.

La temporada pasada, Simmons promedió 6.2 puntos, 5.2 rebotes y 6.9 asistencias en sus últimos 33 juegos en Brooklyn. Solo jugó 17 juegos para los Clippers y fue una ocurrencia tardía, promediando la carrera de 2.9 puntos, 3.8 rebotes y 3.1 asistencias.