Knicks Eye Surprise Big Man Adición

El New York Knicks están explorando formas de reforzar su profundidad de la pista delantera después de traer una ola de guardias veteranos para competir por su punto final de la lista.

De acuerdo a Ian Begley de SnyLos Knicks están evaluando opciones externas para sus dos últimos contratos de dos vías, con ex Los Angeles Lakers Centro Trey Jemison III Entre los jugadores bajo consideración.

Jemison, de 24 años, se separó la temporada pasada entre los Lakers y su afiliado de la Liga G, South Bay, en un acuerdo bidireccional. Apareció en 22 juegos de la NBA, promediando 2.6 puntos y 2.8 rebotes en 10.3 minutos mientras proporcionaba fisicalidad desde el banco. En la Liga G, el centro de 6 pies 11 pulgadas registró 10.5 puntos, 7.8 rebotes y 1.0 bloqueos por juego.

Jemison podría asumir el papel desocupado por Moses Brown de 7 pies 2 pulgadas, quien fue tratado por Westchester Knicks al Grand Rapids Gold en un intercambio que trajo a Bryson Warren y una selección de primera ronda de 2026. Podía unirse a una rotación de la cancha delantera que ya está presentando Ciudades de Karl-Anthony, Mitchell Robinson, Ariel Hukorti y Yabusele de Guerschon.

Interés en el hombre grande israelí

Más allá de Jemison, el Sorkin romano del centro delantero israelí también se ha convertido en candidato. El jugador de 29 años llamó la atención de los Knicks después de una impresionante campaña Eurobasket 2025 con Israel.

Begley informó que los Knicks, junto con el Miami Heat y Portland Trail Blazersestán interesados ​​en traer a Sorkin de Maccabi Tel Aviv.

«Después de una fuerte actuación en Eurobasket con el equipo nacional israelí, Maccabi Tel Aviv PF/C Roman Sorkin ha obtenido interés de POR, NYK y MIA por fuentes de la liga», «,», «,». Begley escribió en x.

Sorkin promedió 16.5 puntos, 6.0 rebotes y 1.2 asistencias en 51.4% de disparos en el juego de Eurobasket, destacado por una salida de 31 puntos contra Islandia. También se mantuvo el suyo contra Giannis antetokounmpo en la derrota nocaut de Israel ante Grecia.

Con Maccabi la temporada pasada, Sorkin contribuyó con 12.9 puntos y 4.1 rebotes por juego en la competencia de Euroliga. El ex destacado de Oregon no fue reclutado en 2018, pero desde entonces ganó dos títulos de la Liga Israelí, incluidos los honores de MVP tanto en la temporada regular como en las finales en 2024.

La competencia de guardia se tensa

Mientras tanto, la competencia por el único lugar en la lista de Nueva York se intensificó esta semana. Los Knicks firmaron al guardia del agente libre Malcolm Brogdon a un contrato de un año, Shams Charania de ESPN reportado el viernes. El contrato refleja el acuerdo no garantizado acordado por el veterano guardia Landry Shamet un día antes, según Begley.

«Obviamente obtendrá una fuerte consideración para un lugar en la lista. Landry Shamet también obtendrá una fuerte consideración para el lugar», Begley Publicado en X. «Si los Knicks no hacen un intercambio, tendrán que elegir entre los dos veterinarios. Knicks ha estado buscando un veterinario de respaldo PG, obviamente obtener uno en Brogdon».

Nueva York también acordó traer francotirador Garrison Mathews al campamento de entrenamiento en un acuerdo, el Stefan Bondy de New York Post reportado.

Restricciones de capital salarial

Los Knicks continúan operando bajo estrictos límites financieros. Después de usar su excepción de nivel de contribuyente este verano para fichar al delantero francés Yabusele, siguen siendo duros en el segundo delantal de la liga.

El equipo se encuentra aproximadamente $ 3.7 millones por debajo del umbral, dejando espacio para una firma mínima y la adición de una selección de draft en un contrato de novato.Insider de la oficina principal de ESPN Bobby Marks señaló que los acuerdos no garantizados para Brogdon y Shamet no contarán contra el límite salarial a menos que se finalicen en la noche de apertura.