Knicks agregue ‘gran mente ofensiva’ al personal de Mike Brown: informe

Los New York Knicks continuaron reforzando al cuerpo técnico de Mike Brown con otra «gran mente ofensiva» con la incorporación de TJ Saint, Ian Begley de Sny.

«Saint, entrenador en jefe del equipo de la liga de Pelicans G, ayudará [the Knicks] en el extremo ofensivo. Es visto en los círculos de la NBA como una mente ofensiva brillante; El escuadrón tuvo la mejor ofensiva de la Liga G en la temporada regular 2023-24. Además del entrenamiento con los Pelicans, Saint ha entrenado en la Universidad de Georgia, con los Detroit Pistons, en la Universidad de Butler y la Universidad de Belmont ”, informó Begley en X el 11 de agosto.

Saint se unió a los Eerie Bayhawks (ahora el Escuadrón de Birmingham), la filial de la Liga G de los Pelicans, durante la temporada 2019-20. Finalmente obtuvo su descanso de entrenamiento después de servir como director de estrategia de baloncesto en la Universidad de Georgia durante la temporada 2018-19. En 2020, fue ascendido a entrenador en jefe asociado y finalmente tomó el trabajo de entrenador en jefe dos años después.

Saint subió la escalera de entrenamiento, comenzando como coordinador de video para los Pistons de 2014 a 2018. Finalmente fue promovido a jefe de coordinador de video, al tiempo que tenía responsabilidades de desarrollo de jugadores. Había cubierto todo para prepararse para un trabajo de entrenamiento, desde los informes de exploración e informes de personal, como entrenador principal para entrenamientos previos al draft, un entrenador del agente libre mini campamento y un entrenador asistente para el equipo de la liga de verano de los Pistons.

Saint ayudará a Chris Jent, el nuevo entrenador en jefe asociado de los Knicks, a mapear las estrategias ofensivas del equipo que maximizarán su lista de alto nivel. Los Knicks clasificado no. 7 en calificación ofensiva bajo Tom Thibodeau la temporada pasada.

Chris Jent regresa a Knicks

La contratación de Saint se produjo solo tres días después del Adición de Jent.

Jent estaba en el cuerpo técnico de Brown en Cleveland de 2006 a 2009. Recientemente guió el Charlotte Hornets al título de la Liga de Verano de la NBA en Las Vegas, el primer campeonato de cualquier tipo para la franquicia.

Como jugador, Jent tuvo una breve temporada con los Knicks durante la temporada 1996-97. Apareció en solo tres juegos, promediando 2.0 puntos.

Jent también ganó un campeonato como jugador con el Cohetes de Houston En 1994, irónicamente, contra los Knicks.

Jent, de 55 años, ha estado trabajando como entrenador asistente en la NBA desde 2003. Una vez entrenó el Magia de Orlando Capacidad provisional durante la temporada 2004-05 y registró un récord de 5-13 victorias en pérdida. Su otra experiencia de entrenador en jefe fue en la Liga D de la NBA (ahora G League) con el Bakersfield Jam (ahora el crucero de Motor City) durante la temporada 2015-16.

Jent fue el entrenador asistente más experimentado en el personal de los Hornets y se irá a Nueva York para una promoción muy merecida.

Nuevos entrenadores asistentes

Anterior Clippers de Los Ángeles El entrenador asistente Brendan O’Connor dirigirá la defensa de los Knicks bajo Brown.

«O’Connor trabajó como asistente de Knicks bajo Larry Brown y tiene estrechos vínculos con el ejecutivo de Knicks William Wesley». El presentador de radio de la NBA de SiriusXM, Frank Isola, informó anteriormente.

Wesley, conocido como «World Wide Wes», era un agente de poder Detrás de las escenas durante los períodos de entrenamiento de Brown en Detroit y Filadelfia.

Además de Saint, Jent y O’Connor, los Knicks también agregarán dos de los antiguos asistentes de Brown del Reyes de sacramentoCharles Allen y Riccardo Times, Según Michael Scotto de Hoopshype.