Kneecap Cancelar todas las fechas de la gira de EE. UU., Pero los espectáculos canadienses continuarán

El grupo de rap irlandés Rótulacual desencadenó la controversia en el festival de Coachella En abril, con fuertes declaraciones contra la guerra del gobierno israelí en Gaza, ha cancelado todas sus próximas fechas de la gira de EE. UU. En octubre. En una declaración en las redes sociales, la banda dijo que la cancelación se debe a los conflictos de programación con la próxima audiencia judicial del miembro de la banda Liam Óg Ó Hannaidh en Londres.

Sin embargo, los dos espectáculos canadienses en la gira, en Vancouver y Toronto, continuarán según lo programado.

Ó Hannaidh, que actúa como Mo Chara, fue acusado de exhibir una bandera de la organización política libanesa Hezbolá durante un concierto de Londres en noviembre. Él ha negado los cargos y dice que el grupo no apoya a Hamas o Hezbolá. El caso ha sido aplazado hasta el 26 de septiembre.

En una declaración publicada en las redes sociales, la banda dijo que «debido a la proximidad de nuestra próxima audiencia judicial en Londres hasta la primera fecha de la gira» tienen que «cancelar las 15 fechas de la gira en octubre».

«Con cada espectáculo completamente agotado, para decenas de miles de fanáticos, esta es una noticia que nos entristece entregar. Pero una vez que ganemos nuestro caso judicial, lo cual lo haremos, prometemos embarcarnos en un recorrido aún más grande para todas sus grandes cabezas».

La banda prometió que «tendrá» compartir algo muy especial para nosotros los fanáticos la próxima semana para que aún podamos vincular a todos ustedes en octubre. Es de alto secreto por ahora, pero todo se revelará la próxima semana «.

A pesar de las declaraciones del grupo, es bienvenida para esta gira en los Estados Unidos fue en duda. La guerra en Gaza ha sido un tema especialmente divisivo en los Estados Unidos y los comentarios del grupo se encontraron con una fuerte respuesta negativa de muchos trimestres, incluso en la industria de la música. El grupo, que afirmó que estaba siendo golpeado con «Falsas acusaciones del antisemitismo», se separó de su agencia de reserva, The Independent Artists Group, Después de su actuación durante el primer fin de semana de Coachella.

«Desde que nuestras declaraciones en Coachella, exponen el genocidio en curso contra el pueblo palestino, nos hemos enfrentado una campaña de frotis coordinada», escribió el grupo en una publicación en las redes sociales sobre X en ese momento. Kneecap afirmó que el alboroto «malicioso» entre los que se oponen a la banda se basa en «las distorsiones deliberadas y las falsedades … la razón por la que se está dirigiendo a Kneecap es simple: estamos diciendo la verdad, y nuestra audiencia está creciendo. Aquellos que nos atacan quieren silenciar las críticas de una matanza masiva. Arman las acusaciones falsas de antisemital para distraer, confundir y confundir y la cobertura de la genocide».