KMP Jatra II está listo para operar nuevamente, ASDP fortalece la cadena de suministro de NIAS Logistics

Yakarta, Viva – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) anunció que KMP Jatra II estaba listo para regresar para operar para servir a la ruta Gunungsitoli -Sibolga después de las reparaciones realizadas. Se sabe que el barco conecta la isla y la tierra Sumatra Como un camino vital de lo económico para la comunidad social.

El director de ASDP, el director de Heru Widodo, reveló que la presencia de KMP Jatra II fue una evidencia clara de la consistencia de ASDP en el apoyo a la conectividad y el crecimiento regionales Prensa.

«La esperanza de la gente de Nias regrese para disfrutar del servicio cruce Andal finalmente fue respondido, después de estar ausente debido a la mejora, KMP Jatra II estaba listo para navegar nuevamente para servir a la ruta Gunungsitoli – Sibolga «, dijo en un comunicado en Yakarta, el domingo 21 de septiembre de 2025.

Transmitió, la operación del Jatra II KMP fortalecerá la movilidad comunitaria y la distribución logística, para que las ruedas de la economía NIA puedan continuar moviéndose.

«Como proveedor de transporte de cruce, tenemos una gran responsabilidad para garantizar que se mantenga la accesibilidad de la comunidad», dijo.

Gerente general La sucursal de ASDP Lake Toba Mario Sardadi agregó que antes de regresar a la operación, KMP Jatra II había pasado por un proceso integral de mejora y pruebas técnicas para garantizar la seguridad de la navegación y la valía.

«Las mejoras se llevan a cabo de acuerdo con el procedimiento estándar. Después de ser declarado que pasa la prueba, KMP Jatra II está listo para servir al cruce de Sibolga – Gunungsitoli», dijo Mario.

ASDP también está aumentando firmemente la comodidad de los pasajeros con la adición de instalaciones libres, una de las cuales es Tatami (cama). La instalación incluso tiene un impacto en la disminución de los precios de las entradas para que las personas puedan disfrutar de un viaje más seguro, cómodo y asequible, especialmente antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo 2025/2026.

Secretario Corporativo ASDP Shelvy Arifin afirmó que la mejora del servicio estaba en línea con el espíritu de ASDP para proporcionar acceso de transporte público equitativo y de calidad.

«Entendemos lo importante que es el cruce para la comunidad del archipiélago. Con la presencia de Jatra II más cómoda, esperamos seguir siendo una solución de movilidad confiable, al tiempo que fortalecemos la cadena logística en el área de NIAS», dijo Shelvy.

Agregó que en el futuro ASDP continuará comprometido con la primera línea de los Servicios Nacionales de Transporte.

Secretario corporativo de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin.

«No solo nos estamos moviendo con fines comerciales, sino también por el bien del estado y la humanidad. Según el eslogan de We Bridge the Nation, ASDP continuará llegando a la región más externa, incluida NIAS, para que las personas permanezcan conectadas cómoda y segura», agregó Shelvy.

Mientras tanto, el vicepresidente de la DPRD de la ciudad de Gunungsitoli, Ridwan Zega, evaluó que la existencia de Jatra II era vital para la comunidad. El barco no solo era un medio de transporte, sino también el apoyo de la logística y los principales vínculos con la comunidad NIAS con el Centro Económico en Sumatra.

«Apreciamos al ASDP que mantiene constantemente la sostenibilidad de los servicios públicos en las regiones con infraestructura limitada», dijo Ridwan. (Hormiga)