KM Putri Sakinah acaba de completarse, Labuan Bajo SAR busca inmediatamente a un estudiante de secundaria que se está ahogando en Tiwu Pai

Manggarai, VIVA – Personal del Puesto SAR Labuán Bajo apenas un día libre de la operación de búsqueda y rescate de 15 días en busca de víctimas del barco turístico KM Putri Sakinah que se hundió en el estrecho de Padar. Ahora el mismo equipo ha sido desplegado en Manggarai Regency, East Nusa Tenggara (NTT). Fueron asignados a buscar a Armendo Jefferson, un estudiante de clase IX en la escuela secundaria St. Mary’s. Fransiskus Xaverius Ruteng, quien se ahogó mientras nadaba en la cascada Tiwu Pai en Wontong Hamlet, To’e Village, distrito de West Reok, el domingo 11 de enero de 2026.

El lugar de búsqueda pasa al norte de Labuan Bajo y tarda 3,5 horas en un vehículo de cuatro ruedas.

La búsqueda del segundo día, reforzada por el puesto SAR de Labuan Bajo, se desarrolló en medio de mal tiempo: fuertes lluvias e inundaciones hicieron que el equipo de buceo perdiera visibilidad debido al agua turbia.

«Antes me sumergí dos veces a una profundidad de dos o tres metros. Ahora todavía estamos descansando mientras esperamos que el tiempo mejore. Bajo (la piscina) la corriente es fuerte y turbia», dijo Arif, personal del puesto SAR de Labuan Bajo, a través de WhatsApp, el lunes 12 de enero de 2026.

En esta búsqueda, el puesto SAR de Labuan Bajo estaba equipado con equipos importantes, a saber, 2 juegos de equipos de buceo, 1 unidad de Aquaeye, 1 juego de equipos de montaje/rescate vertical y otros equipos de seguridad en el agua.

«El personal realizó la detección con la herramienta Aquaeye en la superficie del agua y luego se sumergió», explicó Arief.

Además del buceo, el equipo conjunto SAR, continuó Arif, también intensificó el barrido río abajo.

«Antes me sumergí en el punto LKM y busqué río abajo», concluyó.

Los esfuerzos para buscar a la víctima que vino de Orong, distrito de Welak, West Manggarai, involucraron al personal de la policía de Reo junto con la policía de Manggarai Satpolairud, Babinsa Koramil 1612-03 Reo, y la asistencia de la comunidad local.

Cronología del Génesis

El jefe de policía de Reo, Ipda Joko Sugiarto, reveló que un grupo de adolescentes de la escuela secundaria St. Mary’s. Francis Xaverius Ruteng, que estaba de vacaciones en la cascada Tiwu Pai, estaba formado por 11 personas. Entre ellos hay 8 mujeres y 3 hombres.

Partieron de Ruteng y viajaron juntos durante dos horas y media en cinco motocicletas.