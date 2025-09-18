Klutch Sports Group, UTA Firma Maria Taylor

María Taylor ha firmado con Grupo deportivo de Klutch Para la representación en todas las áreas, un signo del perfil más amplio que el Sportscaster está obteniendo cuando su hogar de medios, NBC, se mueve más profundamente en los deportes.

Rich Paul, CEO y fundador de Klutch, recientemente negoció una extensión de cinco años para Taylor con NBC, que abarca múltiples transmisiones deportivas y nacionales. Según los términos del nuevo Agremeent, Taylor continuará organizando «Football Night in America», el espectáculo de estudio más visto en los deportes, así como «Big NFL Ten College Countdown» y varias programas relacionadas con los Juegos Olímpicos, junto con los nuevos espectáculos de NBC construidos alrededor de la NBA y la WNBA.

UTA es un inversor en Klutch Sports Group.

NBC ya ha anunciado que Taylor está listo para alojar un pre-show de una hora Antes de su primera transmisión de la NBA, junto con Carmelo Anthony y Vince Carter. NBC consiguió un nuevo acuerdo de derechos de 11 años con la NBA que tendrá juegos de transmisión en NBC o Peacock tres noches a la semana.

Taylor se une a una creciente lista de talentos de medios deportivos en UTA, que también representa a Chloe Kim, Ian Rapport, Rich Eisan, Emmanuel Acho, Andraya Carter, Lachina Robinson, Charles Woodson, Lou Young y Nick Wright, entre otros.

Taylor se unió a NBC Sports en 2021Después de un período trabajando en Disney’s ESPN. Taylor jugó baloncesto y fue tres veces jugador de voleibol All-SEC mientras estudiaba en la Universidad de Georgia. También fue miembro del equipo de voleibol nacional de EE. UU. A2.

Klutch trabaja para representar figuras deportivas no solo en relaciones con los medios, sino también con asociaciones, marca, eventos, lugares y contenido original.