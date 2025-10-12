Kluivert y el equipo técnico, considerados los mejores por Arya Sinulingga, no lograron llevar a la selección de Indonesia al Mundial de 2026

VIVA – Este es el mejor equipo técnico que hemos tenido. Es de esperar que los logros de todas las partes también produzcan lo mejor para Indonesia. Ese es el reclamo de los miembros del Exco PSSI, Arya Sinulingga.

PSSI contrató a Kluivert como entrenador Selección Nacional de Indonesia después de despedir a Shin Tae-yong en enero de 2025. Tiene contrato hasta 2027 y tiene el objetivo de calificar para Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, a pesar de que se decía que era el mejor en la historia del PSSI, Kluivert no logró clasificarse para la selección nacional de Indonesia. En los dos partidos de la cuarta jornada de la fase de clasificación, la selección de Indonesia sufrió dos derrotas.

En el primer partido, el 9 de octubre de 2025, Indonesia fue derrotada por Arabia Saudita por 2-3. Y más recientemente, Jay Idzes cs cayó 0-1 en King Abdullah Sport City, Jeddah, el domingo 12 de octubre de 2025.

Tras la competición, Kluivert no pudo salvar la decepción. Captó a la cámara arrojando botellas de agua mineral contra el banco propuesto.

Se vio a varios jugadores llorando, incluido Thom Haye. El centrocampista de Persib Bandung no podía dejar de llorar a pesar de que el capitán del equipo, Jay Idzes, lo consolaba.

«Todos los resultados que logramos fueron buenos y creo que nos hemos desarrollado mucho como equipo, tanto individual como colectivamente», dijo Kluivert después del partido, citado por Aawsat.

El técnico holandés no negó su decepción porque su gran sueño de estar en el evento más prestigioso del mundo se vio frustrado. «Es difícil imaginar que el sueño de ir al Mundial desaparezca después de todo este duro trabajo», afirmó Kluivert.

Sin embargo, a pesar de esta decepción, Kluivert admitió que estaba asombrado por la dedicación y el espíritu de lucha de los jugadores que se habían sacrificado para enorgullecer a la nación.

«La comunidad indonesia tiene derecho a estar orgullosa de sus jugadores. Han trabajado duro para crear los sueños de todos, no sólo los míos o los de los jugadores, sino los sueños de toda la nación».

«Estoy muy decepcionado porque todos hemos trabajado duro, desde el personal médico y técnico hasta los jugadores, para lograr este objetivo», dijo Kluivert.

Mientras tanto, el presidente general del PSSI, Erick Thohir, pidió disculpas a todas las partes tras este fracaso. A través de su última subida a Instagram, Erick Thohir agradeció a muchos partidos luego de que finalizara el viaje de Indonesia al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México el próximo año.