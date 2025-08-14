VIVA – Kevin Diks inmediatamente dio una dulce sorpresa en Borussia Monchengladbach. Aunque solo se une a principios de esta temporada, Defender Equipo nacional Se ha confiado en Indonesia para ser una de las figuras importantes en el vestuario.

Diks llegó a un estado de transferencia gratuito después de que terminó su contrato con el FC Copenhague. El entrenador de Monchengladbach, Gerardo Seoane, inmediatamente vio la calidad de su liderazgo y la puso en las filas del Consejo del Equipo con Rocco Reitz, Nico Elvedi y Philipp Sandler.

«Estos cinco jugadores priorizan el bienestar del equipo y han demostrado que están ansiosos por llevar a cabo esta responsabilidad», dijo Seoane, citado desde Borussia.de.

Aunque los neumáticos del Capitán todavía están en manos del equipo de Kleindienst, la posición de los DIK en el consejo lo coloca como uno de los votos importantes para determinar la dirección del equipo. «Por supuesto, a menudo veremos a estos cinco jugadores en el campo, pero la composición de los jugadores siempre dependerá de los aspectos de los deportes», agregó Seoane.

El consejo del equipo funciona como un foro en el que los jugadores, entrenadores y personal discutieron tácticas, estrategias, a asuntos no técnicos que afectan el rendimiento en el campo.

La experiencia de Diks en liderazgo no es nueva. Cuando estaba en el uniforme del FC Copenhague, alguna vez fue capitán y verdugo de penalización, a pesar de que su posición era un defensor central.

Para Patrick Kluivert, esta noticia es una señal positiva. Diks vendrá al campo de entrenamiento Equipo nacional indonesio Con un aura mental y de líderes cada vez más maduros, un valioso capital para navegar en partidos importantes en el futuro.

Con los Diks cada vez más influyentes a nivel del club, el público espera que la línea de fondo del equipo de Garuda se esté haciendo más grande. El equipo nacional de Indonesia podría estar disfrutando del fruto de la gran confianza dada por Monchengladbach al jugador.