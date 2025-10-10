¿Kluivert vuelve a convertir a Justin Hubner y Rizky Ridho en reservas en la selección nacional de Indonesia vs Irak?

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Indonesia, Patricio Kluivertoptó por hablar con moderación cuando se le preguntó sobre las posibilidades de Rizky Ridho y Justin Hubner Parecía enfrentar a Irak en el segundo partido del Grupo B de la cuarta ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026 en la Zona Asiática.

El duelo tendrá lugar en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah el sábado 11 de octubre de 2025 por la tarde, hora local, o el domingo por la mañana WIB.

En la conferencia de prensa previa al partido del viernes (10/10), Kluivert recibió preguntas sobre la línea defensiva de Indonesia, que estuvo en el punto de mira después de perder 2-3 ante Arabia Saudita. La ausencia de Ridho y Hubner en este partido se considera una de las causas de la debilidad de la zaga de Garuda.

Sin embargo, el técnico holandés se mostró reacio a dar una respuesta directa. «Miro el panorama general. Quién juega y quién no se determinará antes del partido. No necesito decirlo ahora. Lo que está claro es que los mejores jugadores jugarán desde el principio», dijo Kluivert.

Aunque no reveló la composición de los defensores que serían alineados, Kluivert aseguró que todas las decisiones se tomaron en interés del equipo. Quiere asegurarse de que los jugadores rindan al máximo en el importante partido contra Irak.

Además de discutir los asuntos del equipo, Kluivert también agradeció a los aficionados indonesios que siempre estuvieron presentes para brindar apoyo, incluso en Arabia Saudita.

«Los aficionados son para nosotros el duodécimo jugador. Dondequiera que juguemos, siempre están presentes y nos aportan una gran energía. Lo apreciamos mucho», afirmó.

Kluivert destacó que el entusiasmo de la afición fue una motivación adicional para que su equipo se recuperara tras la derrota ante Arabia Saudita.

«Jugamos para la afición, para el país y para nuestras familias. Eso es lo más importante», subrayó.

Selección Nacional de Indonesia Necesita una victoria sobre Irak para mantener sus posibilidades de clasificarse para la siguiente fase de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. Con una plantilla más completa y todo el apoyo del público de Jeddah, se espera que Garuda pueda recuperarse y aparecer más sólido en este partido.