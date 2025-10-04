Kluivert Smile completo! Esta es la condición de los jugadores del equipo nacional indonesio antes de los opositores de Arabia Saudita e Irak

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick KluivertOpen voces sobre la condición de los jugadores antes del importante duelo contra Arabia Saudita en la cuarta fase de calificaciones Copa Mundial 2026, jueves 9 de octubre de 2025.

Según Kluivert, los jugadores de Garuda mostraron entusiasmo extraordinario y condición física durante la sesión de entrenamiento inaugural en Jeddah. La capacitación se llevó a cabo el viernes por la noche, 3 de octubre hora local.

Hasta 16 jugadores ya se habían unido a la sesión de entrenamiento. Se someten a ejercicio ligero como una etapa inicial antes de ingresar a un programa intensivo.

De los 16 nombres que han llegado, ocho jugadores vinieron de Yakarta el jueves (2/10), dos porteros siguieron más tarde, cuatro jugadores partieron de Tailandia, un jugador de Malasia y Ole Romeny que llegaron por separado.

Kluivert enfatizó que todos los jugadores que ya estaban en Jeddah estaban en condiciones de primera calidad e irradiando energía positiva. Según él, el entusiasmo de los jugadores es muy alto en enfrentar un partido difícil contra el anfitrión.

«En este período, los jugadores mostraron algo muy fantástico. Los jugadores pasaron un período alto [bersama klub] Y obtenga una buena experiencia «, dijo Kluivert, viernes 3 de octubre de 2025.

Aunque el escuadrón está incompleto porque todavía está esperando la llegada de otros 13 jugadores, Kluivert no está en absoluto preocupado. Estaba seguro de que los jugadores que llegaron más tarde se adaptarían bien de inmediato.

Para el entrenador holandés, el proceso de unirse en las etapas no es nuevo para Equipo nacional indonesio. Se ha experimentado una situación similar antes y no se ha convertido en un obstáculo significativo para la solidez del equipo.

«Creo que pronto estaremos integrados [terjalin soliditasnya]. Todos conocen nuestros patrones de trabajo. Y hemos experimentado un tiempo como este antes «, agregó Kluivert.

También enfatizó que cada jugador ya entendía el sistema de juego que aplicaba. Con un alto entusiasmo, Kluivert cree que la cohesión del equipo pronto se formará una vez que todos los jugadores lleguen a Jeddah.

«Los jugadores vienen a su vez, los jugadores se integrarán inmediatamente una vez que vengan», dijo lleno de optimismo.

El equipo nacional de Indonesia está programado para enfrentarse a Arabia Saudita en el King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, el miércoles por la noche, hora local o el jueves por la mañana. Este partido será una prueba importante para que las tropas de Garuda tengan esperanza. 2026 Copa del Mundo.