Kluivert observa a los niños jugar en Barcelona, ​​¿han dejado la selección de Indonesia?

VIVA – Ex entrenador Equipo Nacional Indonesia, Patricio KluivertParece haber superado realmente los tiempos difíciles después de ser despedido por PSSI.

Apenas unos días después de perder su puesto, Kluivert fue captado por la cámara viendo juntos el partido de su hijo. Barcelona Sub-19 en la UEFA Youth League.

Kluivert se separó oficialmente de Selección Nacional de Indonesia el 16 de octubre de 2025, después de sólo 10 meses a cargo desde enero de 2025. PSSI puso fin a la colaboración después de que Kluivert no lograra llevar al equipo Garuda más lejos en las eliminatorias para la Copa Mundial 2026 en la Zona Asia.

En los dos últimos partidos, Indonesia sufrió derrotas consecutivas, 2-3 ante Arabia Saudita y 0-1 ante Irak, lo que frenó su avance a la cuarta ronda.

Las decisiones tácticas de Kluivert, incluidos los cambios en la formación y la rotación de jugadores, fueron consideradas la principal causa del decepcionante resultado.

La situación se complicó aún más cuando el técnico holandés no saludó a los aficionados después del partido en Jeddah y, tras la derrota, inmediatamente voló de regreso a Holanda.

A través de una carga en Instagram, Kluivert entregó un conmovedor mensaje de despedida a los fanáticos indonesios.

«Aunque estoy profundamente decepcionado y arrepentido de no haber podido clasificarnos para la Copa del Mundo, siempre estaré orgulloso de lo que construimos juntos», escribió Kluivert.

«Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, personal y a Erick Thohir por este viaje inolvidable», continuó.

No pasó mucho tiempo para que el mítico exdelantero del Barcelona volviera a sonreír. Cinco días después de su despido, Kluivert fue visto en el Estadio Johan Cruyff, sede de la cantera del Barcelona, ​​para apoyar a su hijo, Shane Kluivert, que compareció con el filial blaugrana ante el Olympiakos U19.

En varias fotografías que circulan en las redes sociales, Kluivert luce relajado con gafas de sol mientras disfruta de palomitas de maíz en las gradas.

“Papá Kluivert vio a su hijo Shane en acción en la UEFA Youth League en el estadio Johan Cruyff”, escribió el periodista español Sergi Capdevilla en la plataforma X.

Este momento es una prueba de que Patrick Kluivert está ahora más centrado en disfrutar del tiempo con su familia, mientras espera nuevas oportunidades en su carrera como entrenador.