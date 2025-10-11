¿Kluivert expulsó a Justin Hubner de la selección de Indonesia por la historia de una novia?

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Indonesia, Justin Hubner ha hecho pública la lista de jugadores para el partido contra Irak en la Clasificación copa del mundo Zona Asia 2026 en el Estadio Rey Abdullah, Jeddah, Arabia Saudita, domingo por la mañana WIB, 12 de octubre de 2025.

En la lista no hay ningún nombre de Justin Hubner. En la posición defensiva, Kluivert prefiere a Jay Idzes, Rizky Ridho, Kevin Diks y Calvin Verdonk.

Con esto, Hübner se perdió dos partidos importantes para el equipo de Garuda. Anteriormente, el jugador de 22 años no participó en el partido contra Arabia Saudita. Simplemente se sentó en el banco.

Hubner causó revuelo anteriormente por sus provocativas publicaciones en las redes sociales. Hubner publicó en Insta Stories con las palabras «todos podemos estar de acuerdo sobre quién debería jugar». Se considera que estos puestos perturban la armonía en el vestuario.

Hubner inmediatamente se disculpó y admitió que fue sólo un momento de emoción. Hubner se centrará en el próximo partido contra Irak.

«Después de mi publicación de ayer después del partido, realmente quiero pedir disculpas a todos mis compañeros de equipo, al personal y a todo el país», escribió Hubner.

«Fue una decisión emotiva por mi parte que nunca volverá a suceder. Siempre quiero lo mejor para la selección nacional y para este país. Centrémonos en el sábado contra Irak», continuó.

Pero lamentablemente, a pesar de centrarse en el partido contra Irak, no fue incluido en la lista de jugadores. ¿Esto se debe a la carga en las redes sociales?